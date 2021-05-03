Ученые нашли связь между COVID-19 и серьезным неврологическим заболеванием 3.05.2021, 7:42

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Открытие сделано группой израильских ученых.

Они предполагает, что COVID-19 может вызвать у больных серьезные неврологические последствия. Одно из них — болезнь Паркинсона, которую диагностировали у пациента вскоре после выявления коронавирусной инфекции, сообщает РБК.

Ранее врачи описывали, что болезнь Паркинсона или паркинсонизм вызывают грипп A, вирус Эпштейна-Барра, ветряная оспа, вирус гепатита С, ВИЧ, вирус японского энцефалита или вирус Западного Нила. А в недавнем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Neurology, ученые заявили о том, что после заражения тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, у пациента диагностировали болезнь Паркинсона.

17 марта 45-летний мужчина был госпитализирован в больницу «Самсон Ассута» Ашдодского университета (Израиль) из-за сухого кашля и мышечной боли. За несколько дней до госпитализации он также заметил потерю обоняния. Первые симптомы коронавирусной инфекции у пациента появились неделей раньше после возвращения из США. Тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат.

После трехдневного лечения в стационаре и трехнедельного периода изоляции мужчина заметил, что его почерк изменился и стал менее разборчивым. Кроме того, он начал испытывать трудности с речью и набором текстовых сообщений на мобильном телефоне. Вскоре у пациента появился тремор в правой руке. Симптомы продолжились и после возвращения домой. Через два месяца после первоначального положительного результата теста на SARS-CoV-2 больной был госпитализирован в отделение неврологии Медицинского центра «Шаарей Цедек» в Иерусалиме.

При обследовании у пациента выявили гипомимию (движение мышц лица), спутанную речь, замедленную походку и снижение когнитивных функций. После тестов и КТ головного мозга врачи диагностировали паркинсонизм.

Одна из гипотез развития заболевания заключается в том, что коронавирус вызывает воспаление и способствует нейродегенерации. Другие исследователи предложили так называемую гипотезу множественных ударов, согласно которой токсический стресс может привести к гибели нейронов.

Болезни Паркинсона предшествует аносмия (потеря обоняния), которая также служит признаком инфекции SARS-CoV-2. Кроме того, иммунная активация в обонятельной системе может привести к развитию болезни Паркинсона. К окончательным выводам ученые пока не пришли.

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