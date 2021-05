Билет в один конец из Лондона 2 Telegram-канал «СерпомПо»

3.05.2021, 8:56

Попасть под санкции российским патриотам-«олигархам» совсем не хочется.

Между Россией и Западом почти «холодная война». Но несколько патриотичных российских олигархов вдруг страшно озаботились своей репутацией на Западе.

Абрамович, Фридман, Авен, Чигиринский, сечинская «Роснефть» подали в Лондоне судебные иски к издательству HarperCollins в связи с тем, что оно в середине прошлого года опубликовало книгу Кэтрин Белтон (Catherine Belton) «Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию, а потом захватил Запад» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West).

Название говорящее. Видимо, сильно проняло олигархат. Тем более, что сочинение Белтон было названо «книгой года» изданиями The Economist, Financial Times, New Statesman, The Telegraph.

Можно, конечно, в шутку спросить – почему иск подан в лондонский, а не в московский Басманный суд? Но здесь все серьезнее.

Какое, казалось бы, дело олигархам-«патриотам» до того, что там на Западе о них написали. Они же в России! За Россию! У нас такая огромная и богатая страна, и власть отличная! Пусть злопыхатели там, за границей, исходят ядом. Нам все равно.

Такая острая реакция на книгу Белтон – яркое свидетельство того, что серьезные бизнес-интересы на Западе. Попасть под санкции, стать невыездными в Британию, Америку, европейские страны – патриотам-«олигархам» совсем не хочется. Время сейчас тревожное. А в путинскую застеночную систему не верят.

Поэтому надо серьезно постараться в лондонском суде, получить справку о том, что мы с Путиным грязных дел не вели. А что касается общественного мнения западных стран, то задача его переубедить не слишком важная. Главное, чтобы не вручили в Лондоне билет в один конец – в Москву.

