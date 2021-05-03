Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд вакцинированных из третьих стран 3.05.2021, 12:42

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Вакцинацию приезжающие должны пройти не менее, чем за 14 дней до даты въезда.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза ослабить ограничения на въезд граждан третьих стран, введенные из-за пандемии.

ЕК выступает за разрешение на въезд в страны ЕС без ограничений не только из государств с хорошей эпидемиологической обстановкой, но и для всех вакцинированных. Речь идет о гражданах, получивших последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной в Евросоюзе. Вакцинацию приезжающие должны пройти не менее, чем за 14 дней до даты въезда. Также Еврокомиссия подтверждают, что государства ЕС могут расширить действие правила на все вакцины, которые внесены в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в новых рекомендациях говорится, что если государство ЕС решит отказаться от требований по предъявлению ПЦР-теста или прохождения карантина для вакцинированных граждан стран ЕС, то такие же требования оно должно снять и для приезжающих вакцинированных из-за пределов ЕС.

Путешественники должны иметь возможность подтвердить вакцинацию с помощью цифрового зеленого сертификата после его введения летом. До этого государства ЕС должны принимать зарубежные сертификаты о вакцинации в соответствии с национальными правилами, с учетом возможности проверки подлинности документа.

Для детей, путешествующих с вакцинированными родителями, по-прежнему будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Также Еврокомиссия выступает за повышение порога количества новых случаев COVID-19, который применяется для определения эпидемиологической обстановки в странах с целью определения режима въезда в государства Союза. Сейчас ограничения на поездки не действуют в отношении семи стран. Предлагается повысить порог заболеваемости для определения статуса страны с 25 до 100 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. В ЕС этот показатель превышает 420 случаев на 100 тыс. населения. Список «зеленых» стран предполагается, как и раньше, пересматривать раз в две недели.

Параллельно предлагаются новые механизмы для ограничения поездок с целью предотвращения распространения новых штаммов.

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