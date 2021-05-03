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Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд вакцинированных из третьих стран

  • 3.05.2021, 12:42
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Еврокомиссия предложила странам ЕС разрешить въезд вакцинированных из третьих стран

Вакцинацию приезжающие должны пройти не менее, чем за 14 дней до даты въезда.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза ослабить ограничения на въезд граждан третьих стран, введенные из-за пандемии.

ЕК выступает за разрешение на въезд в страны ЕС без ограничений не только из государств с хорошей эпидемиологической обстановкой, но и для всех вакцинированных. Речь идет о гражданах, получивших последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной в Евросоюзе. Вакцинацию приезжающие должны пройти не менее, чем за 14 дней до даты въезда. Также Еврокомиссия подтверждают, что государства ЕС могут расширить действие правила на все вакцины, которые внесены в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, в новых рекомендациях говорится, что если государство ЕС решит отказаться от требований по предъявлению ПЦР-теста или прохождения карантина для вакцинированных граждан стран ЕС, то такие же требования оно должно снять и для приезжающих вакцинированных из-за пределов ЕС.

Путешественники должны иметь возможность подтвердить вакцинацию с помощью цифрового зеленого сертификата после его введения летом. До этого государства ЕС должны принимать зарубежные сертификаты о вакцинации в соответствии с национальными правилами, с учетом возможности проверки подлинности документа.

Для детей, путешествующих с вакцинированными родителями, по-прежнему будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Также Еврокомиссия выступает за повышение порога количества новых случаев COVID-19, который применяется для определения эпидемиологической обстановки в странах с целью определения режима въезда в государства Союза. Сейчас ограничения на поездки не действуют в отношении семи стран. Предлагается повысить порог заболеваемости для определения статуса страны с 25 до 100 случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней. В ЕС этот показатель превышает 420 случаев на 100 тыс. населения. Список «зеленых» стран предполагается, как и раньше, пересматривать раз в две недели.

Параллельно предлагаются новые механизмы для ограничения поездок с целью предотвращения распространения новых штаммов.

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