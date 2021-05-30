В Литве предлагают выделить больше средств для защиты белорусских беженцев 30.05.2021, 15:37

3,914

Литва и Польша также просят белорусских активистов быть осторожными.

Литовские чиновники предложили выделить больше средств из государственного бюджета для защиты белорусских политиков и беженцев, проживающих в Литве, передает euroradio.fm.

Также чиновники попросили оппозиционных активистов воздержаться от размещения личной информации в социальных сетях ради их безопасности.

Польша, в которой проживает много белорусских активистов, также просит их быть осторожными. По словам замминистра иностранных дел Павла Яблонского,"мы не знаем, на что способен режим".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».