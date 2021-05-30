В Литве предлагают выделить больше средств для защиты белорусских беженцев
- 30.05.2021, 15:37
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Литва и Польша также просят белорусских активистов быть осторожными.
Литовские чиновники предложили выделить больше средств из государственного бюджета для защиты белорусских политиков и беженцев, проживающих в Литве, передает euroradio.fm.
Также чиновники попросили оппозиционных активистов воздержаться от размещения личной информации в социальных сетях ради их безопасности.
Польша, в которой проживает много белорусских активистов, также просит их быть осторожными. По словам замминистра иностранных дел Павла Яблонского,"мы не знаем, на что способен режим".