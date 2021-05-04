Город контрастов: самые оригинальные жилые дома Минска 2 4.05.2021, 9:30

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панорама улицы Полевой

фото: euroradio.fm

Топ-13 жилых домов, которые привлекают взгляд.

Минск — город контрастов. В нём можно встретить множество архитектурных стилей. Но из-за многочисленных захватов и войн, а также из-за равнодушия к историческому наследию со стороны советских и постсоветских городских властей и самих минчан в почти 1000-летнем городе не сохранилось здания старше 1612 года, передает «Еврорадио».

Вот оно, самое старое здание Минска — православный собор святых Петра и Павла возле торгового дома "На Немиге":

Собор святых Петра и Павла

Длительное время Минск оставался провинциальным городом Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи. Только после того как Сталин передал Вильнюс Литве, из-за удобного месторасположения Минск стал столицей. А по окончании Второй мировой войны город начал стремительно разрастаться. Прежде всего за счёт людей из регионов, которые ехали сюда учиться и работать на многочисленных предприятиях.

Сегодня в корпусах индустриальных гигантов постепенно прописываются офисы и арт-пространства. А новые районы медленно, но неумолимо отходят от советского однообразия: рядом с серыми панельками на столичной почве вырастают дома разных стилей, конструкций и цветов. А рядом с ними продолжает существовать частный сектор.

Пересечение улицы Полесской и переулка Лугового

Иногда Минск упрекают за сходство жилых районов. Но Еврорадио убедилось, что в городе — среди конвейерных квадратных метров — хватает оригинального жилья. Держите перечень самых-самых жилых домов белорусской столицы — каждый в своей номинации.

1. Самый старый

Дом №11/7 на углу улиц Комсомольской и Революционной

Это дом №11/7 на углу улиц Комсомольской и Революционной. Его построили в 1740 году и с тех пор несколько раз реконструировали. Теперь фасад никак не выдаёт внутренний "конструктор" из деревянной основы и более поздней каменной кладки. В арке со стороны Революционной вы узнаете локацию, популярную у столичных любителей фотографии, — "Красный дворик".

2. Самый первый

Дом №1 по улице 3 сентября

У неприметной двухэтажки из неоштукатуренного кирпича есть адрес: дом №1 по улице 3 сентября — и она возглавляет алфавитный список домов Минска. Улица названа в честь победы над Японией во Второй мировой войне: этот праздник официально отмечали всего пару лет. По окрестностям улицы 3 сентября следует бродить, слушая одноимённый шлягер Михаила Шуфутинского, чтобы в полной мере проникнуться ароматом растерянности, которой попахивает индустриальная Тучинка: бывшая промышленная окраина Минска, которая в современном городе оказалась рядом с центром и до сих пор не понимает, что с этим делать.

3. Самый центровой

Доходный дом Ядвиги Костровицкой

Ещё в середине 1960-х напротив Дома правительства в Минске находился доходный дом Ядвиги Костровицкой. На его первом этаже квартировали общественные учреждения, а следующие этажи занимало арендное жильё. Ленин, который и сегодня стоит на площади Независимости, заглядывал в окна на уровне третьего этажа.

Дом Костровицкой снесли в 1967 году — поэтому сейчас он на статус "самого центрального" претендовать не может. Если считать центром Минска площадь Независимости, то сейчас "самые центральные" жилые дома — на улицах Ленинградской и Мясникова.

Дом №27а по проспекту Независимости

Но если вести отсчёт от "нулевого километра", то искать самый центральный жилой дом нужно в окрестностях Октябрьской площади. Здесь в окружении административных и общественных зданий псевдоклассицизма чудом сохранился фрагмент застройки Юрьевской улицы, которая проходила между современными проспектом Независимости и улицей Интернациональной.

Юрьевская почти исчезла с минской карты после войны во время расширения проспекта Независимости. Но дом №27а по проспекту Независимости спрятался во дворике. Видимо, как раз его жители могут сказать о себе, что имеют квартиры в самом центре столицы Беларуси.

4. Самый длинный

Дом №6, корпус 1 по улица Есенина

Если под зданием понимать единый почтовый адрес, то среди нескольких кандидатов лидирует дом №6, корпус 1 по улице Есенина. Этот жилой дом рядом со станцией метро "Малиновка" протянулся по ломаной линии почти на 650 метров! Другие параметры тоже впечатляющие: 26 подъездов и 889 квартир.

"Красная стена"

А если выбирать не из серых "панелек" (ведь что удивительного, что в спальном районе построили огромный дом?), то наше внимание привлечёт комплекс домов №№4–36, корпус 2 по улице Максима Танка, известный среди минчан как "Красная (или Китайская) стена". До Октябрьской революции улица, на которой он стоит, называлась Ново-Красной, после — Танковой. А район и по сей день имеет в народе название Татарская Слобода.

5. Самый высокий

Жилой комплекс "Лазурит"

Под новый 2022 год напротив "Минск-Арены" обещают ввести в эксплуатацию жилой комплекс "Лазурит". Он и станет самым высоким жилым домом Беларуси. 37-этажная центральная секция "Лазурита" вместе со шпилем поднимется над землёй на 138,6 м.

Жилой комплекс "Парус"

Ну а в ближайшие месяцы почётное звание самого высокого жилого дома Минска будет сохранять небоскрёб "Парус" (133 метра) на станции метро "Фрунзенская". Четыре первых этажа "Паруса" занимают офисы, выше — квартиры.

6. Самый оригинальный

Жилой комплекс "Дюна"

"Квартал-парк" Новой Боровой

Здесь, конечно, вариантов много. Из домов, построенных за время существования независимой Беларуси, самый необычный дизайн у жилого комплекса "Дюна" в Брилевичах.

"Кукурузы" на Комаровке

А если выбирать из советских жилых домов, то самыми креативными, по мнению Еврорадио, можно назвать "кукурузы" на Комаровке. Сами дома — обычные параллелепипеды, но закруглённые балконы делают их похожими на американские овощи. Кстати, есть и негативный момент: они забирают у комнат естественный свет.

"Кукурузы" — каркасные здания, первое непанельное жильё в Минске. Правда, последнюю высотку (дом №22 по улице Веры Хоружей) строили уже в 1990-е. Опасаясь отсутствия спроса на квартиры, в здании разместили офисы.

7. Самый общий

Дом № 17 по улице Бельского

Дом №17 по улице Бельского — первый и пока единственный в Минске дом галерейного типа. Двери всех квартир выходят на открытые галереи с одной стороны.

Дом построен по экспериментальному проекту из Харькова в 1976 году. Квартиры хоть и небольшие, но их окна выходят на противоположные стороны. Попасть в "подъезд" (фактически — в лифтовую шахту с лестницей) может кто угодно. Как и пройтись по галерее, рассматривая хозяев на кухнях.

8. Самый сказочный

Таунхаусы в переулке Одинцова

За последние полвека минчане сдвинулись в понимании "качественного частного жилья" от деревянных "деревенских" домиков до кирпичных коттеджей. Это вполне естественно. Но есть в Минске уголочки с очень странной частной застройкой.

В начале 1990-х в Медвежино в переулке Одинцова появился комплекс таунхаусов в стиле "кислотного рококо". Эти домики как будто перенесены на почву минского Запада со страниц детской сказки. Теперь архитектура комплекса может удивить разве что любителей творчества Джона Толкина или активных потребителей запрещённых веществ, ведь постмодернистский экстерьер, придуманный волшебниками кульмана из Минскгражданпроекта, устарел ещё во время создания.

9. Самый тесный

Дом №55 по улице Червякова

Дом №55 по улице Червякова — печальный памятник предельной экономии пространства. Это первый и, похоже, пока что единственный в Минске дом с дворами-колодцами.

Очевидно, застройщик сумел выжать из участка максимум выгоды, но какой ценой? Некоторые балконы на первом этаже находятся под аркой и полностью лишены солнечного света. А жильцы дома, которые не любят шторы и жалюзи, как будто постоянно снимаются в реальти-шоу "За стеклом".

10. Самый круглый

Жилой комплекс "Каскад"

Жилой комплекс "Каскад" появился на месте тюрьмы и автобусного парка №3 рядом со станцией метро "Молодёжная". Круглых жилых башен здесь много, но есть одна, состоящая из двух "цилиндров".

Жилой комплекс "Вивальди"

Есть в Минске и другие (почти) круглые дома, хотя ни один из них не замыкается в полный круг. Например, в ЖК "Вивальди" (дом №16 по улице Ложинской) и на улице Сурганова (дом №88). А ЖК "Мегаполис" — это цепочка из трёх незамкнутых звеньев.

11. Самый спортивный

Дом №9 по улице Денисовской

На пересечении улиц Маяковского и Денисовской находится величественное здание из красного и песочного кирпича. От цилиндрической башни вдоль обеих улиц отходят крылья. У всего дома единственный подъезд.

Вы спросите, а почему он самый спортивный? Ключевая особенность дома скрывается внутри: все квартиры здесь трёхкомнатные и (внимание!) трёхуровневые. На первом уровне — прихожая, выше — спальни, ещё выше — кухня-столовая (фактически гостиная с кухней). В некоторых квартирах порядок уровней обратный. Уровни соединяют узкие лесенки. Все это — своеобразный тренажёр для фитнеса, который всегда с местными жителями.

12. Самый скандальный

Жилой комплекс "У Троицкого"

ЖК "У Троицкого" получил народное прозвище "Дом Чижа" по фамилии крупного бизнесмена, компания которого стояла за его строительством. Ещё на стадии проекта здание вызвало возмущение архитекторов и общественных активистов. Они говорили, что высоченная громадина "раздавит" Троицкое предместье, испортив впечатление от него у минчан и туристов. "Дом Чижа" планировали "подрезать" по высоте до соседней "белой стены" на Сторожёвке, но в итоге количество этажей осталось прежним.

Другие претензии неравнодушных горожан к жилому комплексу — внешний вид: актуальный для начала 1990-х (с популярной в то время игрой со множеством геометрических форм), но неизбежно архаичный в 2010-е.

13. Самый патриотичный

Угол проспекта Победителей и улицы Радужной

Здесь было бы резонно перечислить здания, которым посчастливилось (пока что) сохранить бело-красно-белую расцветку, которую в последнее время страшно не любят коммунальщики. Несколько жилых высоток возле станции метро "Михалово", комплекс зданий напротив парка Дрозды (какая наглость!) и ряд других могут похвастаться крамольным в настоящее время цветовым сочетанием в экстерьере.

Дом № 15 по улице Павлины Медёлки

Отдельно выделим дом №15 по улице Павлины Медёлки в Новинках. Панельную 10-этажку построили в 2017 году силами УКС Центрального района. Оно же выступило с инициативой украсить видимый с МКАД фасад национальным орнаментом. А вам нравится такое украшение?

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