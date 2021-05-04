Рублевые долги белорусской промышленности растут гигантскими темпами 2 4.05.2021, 12:47

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Скорость роста кредитования достигает десятков процентов.

Порядка 80% промышленности страны — это госсектор. В 2021 году темпы роста кредитования в «зайчиках» достигают десятков процентов.

Власти обнародовали данные о состоянии задолженности юрлиц в обрабатывающей промышленности на 1 апреля 2021-го, пишут banki24.by.

Солидные обязательства по кредитам у промышленников есть как в белорусских рублях, так и в валюте. К отчетной дате долг обрабатывающих отраслей составил 6,761 млрд BYN.

По сравнению с 1 апреля 2020-го размер обязательств вырос на 36,1%. Чиновники делят задолженность на краткосрочную и долгосрочную.

Краткосрочная задолженность — это долги со сроком погашения до 1 года, а долгосрочная — все остальные. Так вот, краткосрочная задолженность за скользящий год (12 месяцев) к 1 апреля выросла на 59% до 3,914 млрд BYN, а долгосрочная — на 13,7% до 2,847 млрд BYN. Подобный характер роста рублевых обязательств говорит о двух важных вещах.

Во-первых, об опасениях банков кредитовать вдолгую, а во-вторых, о растущей востребованности кредитов на пополнение оборотных средств. Соответственно, финансовая картинка в промышленности выходит не самой благополучной.

В обоих случаях лидером по объему выданных кредитов стала пищевая отрасль. Пищепром на 1 апреля накопил 1,866 млрд BYN долгов по краткосрочным кредитам и 1,325 млрд BYN — по долгосрочным. За скользящий год «короткие» обязательства увеличились на 33,3%, а «длинные» — упали на 4,1%.

В Беларуси пищепром тесно связан по расчетам с сельским хозяйством. Многие предприятия делают авансовые платежи аграриям в счет еще не поставленной продукции.

Также часто к флагманам пищепрома в качестве филиалов присоединяют проблемные хозяйства, на которые пищевики вынуждены отвлекать оборотку. Валютная задолженность обрабатывающей промышленности в пересчете на доллары составила 5,682 млрд USD. За скользящий год она уменьшилась на 13,2%.

Власти выделяют три основные валюты, в которых номинирована задолженность не в «зайчиках» — это доллары, евро и российские рубли. Обязательства в долларах на 1 апреля составили 2,083 млрд USD (минус 12,6% за 12 месяцев), в евро — 2,592 млрд EUR (минус 23,3%), в российских рублях — 42,1 млрд RUB (+24,9%).

По объему выданных долларовых кредитов лидировали машиностроение (455,8 млн USD), производители неметаллических минеральных продуктов (397,6 млн USD), а также деревообработка и целлюлозники (312,2 млн USD). По кредитам в евро первое место занимала нефтепереработка (627,6 млн EUR), а второе с небольшим отставанием от первого — химпром (601,8 млн EUR).

По кредитам в российских рублях лидировали пищепром (13,5 млрд RUB) и машиностроение (4,2 млрд RUB).

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