США сняли ограничения на поставку военной помощи Азербайджану 1 4.05.2021, 13:17

Госсекретарь заявил, что такая помощь не способствует конфликту в регионе.

Президент Джо Байден уведомил Конгресс о том, что администрация продлевает срок действия исключения, позволяющего США оказывать помощь Азербайджану, которая изначально была ограничена в связи с конфликтом Баку с соседней Арменией и вокруг территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщила газета The Hill, пишет «Интерфакс».

В публикации говорится, что исключение позволяет США оказывать военную помощь Азербайджану, пока госсекретарь подтверждает, что такая помощь не способствует конфликту в регионе.

В уведомлении Конгрессу от 26 апреля, оказавшемся в распоряжении The Hill, госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что помощь Азербайджану не будет «подрывать или препятствовать текущим усилиям по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном путем переговоров или использоваться в наступательных целях против Армении».

Блинкен также подтвердил, что предоставление американской помощи «необходимо для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом, или необходимо для поддержки оперативной готовности вооруженных сил США или партнеров по коалиции к борьбе с международным терроризмом, или важно для обеспечения безопасности границ Азербайджана», говорится в документе.

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