Российская «государственная тайна»: что Путин предлагает Зеленскому 4.05.2021, 13:55

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Есть фактор, который может резко поменять позицию Кремля.

Накануне пасхальных праздников в Киеве признали, что договоренностей о перемирии достичь не удалось.

И главная причина — стремление России добиться заключения таких договоренностей между Украиной и так называемыми «народными республиками». Что, разумеется, Киев одобрить не может. Для Украины сторона конфликта — Россия, и ее роль оккупанта нескольких районов Донецкой и Луганской областей зафиксирована законодательно. О каком перемирии с ОРДЛО в этом случае может идти речь? - пишет Виталий Портников для «Радио Свобода».

Но у российской делегации теперь тоже нет особого выбора. Это ранее в Москве пытались протащить оккупированные районы на переговоры с властями Украины с черного хода. Но после того, как российский президент Владимир Путин во время переговоров с белорусским правителем Александром Лукашенко заявил, что в вопросе Донбасса президент Украины Владимир Зеленский должен разговаривать не с ним, а с руководителями «народных республик», любой российский чиновник должен соответствовать этой публичной директиве.

Это раньше украинских участников переговоров пытались заманить в ловушки, как это было, например, с попыткой создания так называемого «консультативного совета», в которой должны были общаться представители Украины и оккупированных районов, а Россия, Франция и Германия должны были выступать в роли наблюдателей. И, таким образом, создавалась почва для будущих двусторонних прямых переговоров власти Украины и ОРДЛО — но так, чтобы в Киеве этого не заметили. Но сейчас от Украины будут требовать таких прямых переговоров. А если в Киеве не будут соглашаться — отказываться от любых договоренностей.

И так будет до того момента, пока Владимир Путин не изменит своей позиции и не вернется к возможности переговоров по Донбассу с Украиной. Может ли это произойти? В принципе, шансы на изменение путинской позиции существуют. На это изменение может повлиять возможная встреча американского и российского президентов или хотя бы процесс подготовки к этой встрече.

При этом не нужно всерьез рассчитывать, что, даже если украинско-российские переговоры об урегулировании на Донбассе возобновятся, они приведут к успеху. Можно надеяться только на возобновление переговорного процесса. А уже тогда появится возможность добиваться нового перемирия, обмена пленными, открытие новых пропускных пунктов — то есть точечных решений, которые не приведут к окончанию конфликта в ближайшем будущем и к восстановлению территориальной целостности Украины, но могут облегчить жизнь людей, живущих в прифронтовой зоне и спасти жизнь военнослужащих.

Но пока позиция Путина останется неизменной, переговорный процесс в рамках ТКГ будет надежно заблокирован российской стороной. И, разумеется, не будет никакой встречи в «нормандском формате». Уже сейчас Россия пытается подорвать и этот формат. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, например, предложил провести встречу политических советников глав государств «нормандского формата» с участием представителей «народных республик».

Я не буду удивлен, если Путин предложит Макрону, Меркель и Зеленскому пригласить на саммит в «нормандском формате» Пушиліна и Пасечника. И российский президент прекрасно при этом будет понимать, что с его предложениями никто не согласится. Но в Кремле сейчас добиваются не согласия партнеров на переговорах. Путину важно продемонстрировать Зеленскому, что без его прямых двусторонних контактов с руководителями марионеточных администраций Донбасса не будет никакого прекращения войны. Впрочем, и с этими прямыми переговорами — это уже российская «государственная тайна» — прекращения войны тоже не будет. А будет превращение России со стороны конфликта в посредника. Чего и добивается Кремль.

И ради достижения этой цели не имеет значения даже пасхальное перемирие.

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