Так кто тут мерзавец? 16 4.05.2021, 15:10

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Иллюстрационное фото

Он уничтожил медицину в Беларуси.

«Давно мы никаким лихом не поминали виновника всех «торжеств» в Беларуси. Сдерживались, да и повода особо не было, но сегодня бывший правитель высказался так, что не прокомментировать невозможно», — пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Сегодня Лукашенко провел очередную номинально-показательную беседу с премьер-министром Головченко.

Далее — цитируем.

«Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили».

Так есть проблемы или нет? Тут замминистра ЗО Чередниченко недавно бил себя пяткой в грудь, рассказывая, что злобные телеграмм-каналы все врут и проблем с ковидными доплатами нет и не предвидится. Но ничего не скроется от нелегитимного правителя: он нашел проблемы и взял под свой личный контроль.

Потому что, как это и принято в Беларуси, все проблемы в государстве контролирует одно и то же лицо.

«Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию»

Просто напомним: в рамках благотворительных проектов по поставкам вакцин и справедливому распределению антиковидной помощи, ЕС планирует оказать поддержку странам инициативы «Восточное партнерство». Беларусь также была в списке кандидатов на помощь, однако еврокомиссар Оливер Вархейи сообщил ,что официальный Минск отказывается вести переговоры по этому поводу. Вот же мерзавцы эти европейцы, и правда.

А клятый ВОЗ всего лишь оказал гуманитарную помощь Беларуси на сумму €850тыс, для борьбы с эпидемией коронавируса. Страшные люди эти американцы.

«Как у нас здесь обстоят дела? Главное при этом - мы лечили и будем лечить своих людей. И, дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с ковид-больными, поддерживали».

Мы лечили? Кто это «мы»? Вы с Пиневичем?

Или, все-таки, может быть, Очеретний, Бадамшин, Айзатулин, Любецкие, Баранова, Мартов, Мрочек, Рафалович, Петровская и сотни других, репрессированных вашими же руками, медиков, лечили людей?

Может быть, лечили людей не вы, а тысячи медиков, работающих на износ в красных зонах? При чем здесь вы, нелегитимный правитель и ваша компания?

А мы скажем, при чем. Знаете, что сделали вы?

Вы уничтожили медицину в Беларуси. Можете медальку себе повесить. За заслуги перед отечественным здравоохранением.

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