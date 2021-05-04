Моуринью нашел новый клуб 4.05.2021, 18:36

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ФОТО : Сергей Савостьянов/ТАСС

Португальский специалист возглавит футбольный клуб из Италии.

Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит «Рому». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Португалец подписал с «Ромой» контракт до 30 июня 2024 года. На посту главного тренера команды Моуринью сменит Паулу Фонсеку, который покинет клуб по окончании сезона.

Моуринью нашел новый клуб после того, как 19 апреля он был уволен с поста главного тренера английского «Тоттенхэма». Специалист покинул клуб после 17 месяцев работы. В последних трех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) команда набрала два очка, а также вылетела из Лиги Европы.

Португальский специалист известен по работе в «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридском «Реале», «Интере», а также «Порту». Наибольших успехов он добился у руля «Челси»: Моуринью дважды возглавлял команду и выиграл вместе с ней в общей сложности восемь трофеев. Также португалец дважды завоевывал кубок Лиги чемпионов — в сезоне-2003/2004 вместе с «Порту» и в сезоне-2009/2010 будучи во главе «Интера».

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