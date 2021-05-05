Владимир Некляев: Эти 80 офицеров — костяк будущей белорусской армии и силовых структур 3 5.05.2021, 10:17

7,688

Владимир Некляев

О тех, кто не нарушил присягу.

Писатель и экс-кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев прокомментировал ситуацию с 80 военными, которых нелегитимный Таракан лишил званий.

— Лукашенко лишил 80 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских и специальных званий за поддержку протестов против фальсификации итогов прошлогодних президентских выборов, — пишет Владимир Некляев. — 80 людей в погонах, которые воспротивились узурпации власти, это не так много. Я думал, что их больше.

Однако это костяк будущей белорусской армии и силовых структур. Люди, которые присягнули служить народу — и не нарушили присягу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».