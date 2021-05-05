Костры на Солнце дали ученым «ключ» к главной тайне светила 1 5.05.2021, 10:24

1,390

Исследователи стали на шаг ближе к разгадке.

Небольшие вспышки в солнечной атмосфере могут быть причиной ее сильного разогрева – правда, природа самих этих вспышек пока остается загадкой, пишет «Вокруг света. Украина».

Внешняя часть атмосферы Солнца — солнечная корона почти в 1000 раз горячее, чем его поверхность. Ученым еще предстоит найти причины этого явления. Возможно, они стали на шаг ближе к разгадке, когда спутник Европейского космического агентства (ESA) передал на Землю самое близкое изображение Солнца . Ультрафиолетовый тепловизор (EUI) Solar Orbiter наблюдал 1500 небольших мерцающих вспышек вблизи солнечной поверхности, которые оказались новым явлением, получившим название «костры».

В работе, представленной на Генеральной ассамблее Европейского союза наук о Земле (EGU), было высказано предположение, что эти миниатюрные вспышки, неясной природы, могут иметь решающее значение для нагрева солнечной короны. Температура поверхности Солнца составляет 5500°C, но его корона имеет температуру около 106 °C.

Вторая статья, опубликованная в журнале Astronomy and Astrophysics, дает больше информации о том, что мы знаем о «кострах» в настоящее время. Обычно они длятся от 10 до 200 секунд и имеют диаметр от 400 до 4000 километров. Исследователи использовали наблюдения обсерватории солнечной динамики NASA, чтобы выяснить, где именно в солнечной атмосфере возникают эти костры, и обнаружили, что они расположены очень низко, всего в нескольких тысячах километров над поверхностью Солнца. Их длина в среднем немного меньше их высоты. Костры не меняют свою высоту в течение жизни, если не считать струйных деталей.

Понимание природы этих костров, их движущих сил и связи с другими явлениями, наблюдаемыми на Солнце, поможет ученым глубже разобраться в любопытной загадке солнечной короны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».