Лукашенко грозит Западу перекрыть транзит через Беларусь 33 5.05.2021, 10:32

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Санкции против режима допекли диктатора.

Узурпатор подчеркнул, что нельзя оставлять западные санкции без ответа, передает БелТА.

«Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат…

А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно - они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают - хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы», - заявил диктатор.

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