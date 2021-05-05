Ученые из Швеции поставили под сомнение знаменитую гипотезу о социальных связях 5.05.2021, 15:35

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иллюстрационное фото: getty images

Исследователи повторили анализ британского антрополога с использованием современных статистических методов.

Числом Данбара называют ограничение постоянных социальных связей, которые могут поддерживать человек и другие виды приматов. Это обусловлено нашей биологией, точнее — размером мозга. Ученые из Швеции поставили под сомнение знаменитую гипотезу, пишет Naked science.

Работа опубликована в журнале Biology Letters. Поддержание вышеназванных связей предполагает не просто узнавание человека в лицо, но и знание отличительных черт конкретного индивида, связь с которым необходимо поддерживать. Оценки этого числа разные и колеблются в диапазоне от 15 до 230. Оно названо в честь английского антрополога и эволюционного психолога Робина Данбара, который и предложил идею числа в 1992 году.

А связана она с общественным поведением приматов и размерами их мозга и стаи. Эти данные затем проверили на размерах неолитических поселений, в которых проживали до 200 человек. Зачастую число Данбара принимают как условную цифру — 25 человек (среднестатистический школьный класс) или 150.

Есть мнение, что большее число людей, занятых одним и тем же делом в одном здании (например, в компании), приводит к возникновению различных социальных проблем. Некоторые эмпирические исследования подтверждают эти данные, в то время как другие — опровергают.

Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) выяснили, что гипотеза о существовании числа Данбара не вполне состоятельна. Чтобы прийти к подобным выводам, исследователи повторили анализ британского антрополога с использованием современных статистических методов и обновленных данных о мозге приматов. Результат оказался даже сложнее, чем ранее.

С одной стороны, средний максимальный размер человеческой группы, способной поддерживать оптимальные связи, зачастую составлял менее 150 человек. С другой — так называемый доверительный интервал подобных оценок оказался в пределах от двух до 520 человек. То есть в некоторых случаях число превышало 500 индивидов, а в других было меньше десяти.

Исследования провели не только на людях, но и на различных видах приматов, имеющих разные размеры мозга. В итоге ученые пришли к выводу, что столь большой диапазон числа Данбара для людей сводит на нет саму идею о его применимости. Поэтому они предлагают с осторожностью относиться к реализации проектов, в основе которых лежит гипотеза об этом числе.

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