«Заплатил 180 рублей по кредиту, а теперь должен почти 720» 4 6.05.2021, 9:59

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Белорус решил внести платеж за машину — и оказался в центре странной истории.

В редакцию Onliner обратился Александр. Он 21 сентября 2020 года, как подобает законопослушному гражданину, решил внести платеж по кредиту на машину — 179,80 рубля. В тот день этой затее пытался воспрепятствовать сам ЕРИП, в системе были неполадки и сбои. А деньги после списания моментально возвращались на счет. «Отмена» — видел на экране смартфона герой. Но он был упрям и настойчив, повторял операцию до ее успешного исхода. На пятый раз получилось, деньги ушли куда нужно, и о кредите можно было забыть еще на месяц. И тут бац…

Вечером 27 сентября мужчина отправился в магазин, где узнал, что его баланс стал отрицательным: с 125,77 рубля понизился до −593,43 (ровно на сумму тех четырех платежей, которые ранее были отменены).

— Все остальные дни я пользовался счетом как обычно, ни о чем не подозревал, пока жена не отправила меня за солью. На кассе мне сказали, что средств недостаточно. Оказалось, что на моем счету минус 593,43 рубля. Я в шоке, не понимаю, как вообще можно зайти в такой технический овердрафт, который у меня никогда не был подключен. И тут я вспомнил про сбой, о котором писали многие СМИ. Проблема массовая — значит, все решится, осталось дождаться понедельника и сходить в банк, — рассказывает Александр.

На следующий день мужчина отправился в «Беларусбанк», где в устной форме попросил предоставить разъяснения и варианты по выходу из положения, т. к. оплачивать кредит наперед он не планировал, а деньги были нужны.

— Если платишь по кредиту сверх суммы, то зачисление идет в зачет основного долга, но по нему у меня и так переплата на три года вперед. Сейчас я плачу только проценты — так удобнее, и это мое законное право. Важно другое — кто ответит за эту ошибку? — спрашивает герой.

С момента сбоя прошло уже восемь месяцев, но ответов на эти вопросы, равно как и возврата лишнего списания, Александр не получил. Почему? Сложность в том, что деньги у мужчины списались со счета в «Беларусбанке» и отправились на погашение кредита в «Белгазпромбанк». Договориться же между собой эти два банка не смогли, а герой получает лишь отписки и уведомления, т. к. задолженность никто не отменял.

— Я хотел, чтоб все вернулось на круги своя. Сперва сообщил о сбое в «Беларусбанк», прождал несколько месяцев — безрезультатно. Написал письменную претензию и вместо ответа получил уведомление, в котором они грозятся судом, если я не погашу задолженность в течение трех рабочих дней, с зачислением на мой счет расходов за госпошлину. У меня просто нет слов. Если бы списало миллион рублей, то что, они бы также требовали с меня денег? — возмущается Александр.

Через день после уведомления о задолженности пришел ответ по запросу. Если коротко — деньги вернуть не можем, так как у банка отсутствует возможность отмены операций, которые проведены через систему АИС «Расчет», рекомендуем обратиться в «Белгазпромбанк» лично.

«В связи с тем, что у банка отсутствует возможность отмены операций оплаты, проведенных посредством системы расчета АИС „Расчет“ (ЕРИП), банком направлено письмо в адрес ОАО „Белгазпромбанк“ на возврат излишне перечисленных денежных средств. На основании полученной от банка информации ОАО „Белгазпромбанк“ не имеет возможности осуществить возврат денежных средств. Рекомендуем Вам лично обратиться в ОАО „Белгазпромбанк“ для урегулирования вопроса по излишне перечисленным денежным средствам», — написано в ответе «Беларусбанка».

— Понимаю, что это не «косяк» банка — ни первого, ни второго. Причина в ЕРИП. Но и моей вины в этом нет. Я доверил деньги на хранение банку, но почему-то, когда они пропали, разбираюсь с этим один я, трачу свои силы, время и нервы, — возмущается Александр.

«Беларусбанк» в письменном ответе сообщил, что отправил письмо в адрес «Белгазпромбанка» на возврат. В то же время мужчина получает от «Белгазпромбанка» ответ, в котором сказано: «В случае, если в результате технической ошибки банка денежные средства по банковскому переводу были зачислены на счет надлежащего бенефициара в сумме, превышающей указанную в платежной инструкции, банк направляет в банк-получатель извещение о технической ошибке банка. Банк-получатель возвращает ошибочно зачисленные денежные средства согласно Инструкции. Извещение о технической ошибке по указанным Вами операциям от ОАО „АСБ Беларусбанк“ не поступало. Учитывая вышеизложенное, ОАО „Белгазпромбанк“ не имеет возможности вернуть перечисленные денежные средства».

— В «Белгазпромбанке» говорят: «Возьмите бумагу о том, что произошел сбой, принесите нам, и мы вернем деньги». Вроде все легко и понятно, жду я эту бумагу. В это время мне звонят из «Беларусбанка» и требуют погасить задолженность, иначе на меня подадут в суд, — продолжает герой.

— Да, 600 рублей — это немного, но тут дело принципа. На эту карточку деньги зачислять не собираюсь, пока не будет решен вопрос. И если найдется юрист, который захочет получить опыт в разбирательствах с банками, — подам в суд, — делится своими планами Александр.

Тем временем мужчина продолжает платить за кредит по своему графику, обивает пороги банков и надеется, что к этим порогам не добавятся суды.

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