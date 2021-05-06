Витебского политзаключенного Малаховского, больного раком, держат на цепи 1 6.05.2021, 15:18

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Владимир Малаховский

Свою вину он полностью отрицает.

В витебском СИЗО почти полгода сидит больной раком политзаключенный Владимир Малаховский. 25 мая областной суд будет рассматривать его жалобу на решение суда Первомайского района, который признал Малаховского виновным в насилии против милиционеров и осудил на три с половиной года колонии, пишет "Витебская весна".

Малаховского задержали в Витебске 13 сентября 2020 года во время разгона мирного шествия. При задержании его сильно избили и сломали палец. На него начали уголовное дело по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников МВД). За решеткой мужчину продержали шесть дней, после чего отпустили под подписку о невыезде. Незадолго до суда, в январе 2021-го, его снова взяли под стражу.

На суде витеблянин рассказал, что ни с кем не дрался и не сопротивлялся. Но когда на него напали несколько милиционеров, он ухватился за кого-то руками, чтобы не упасть. В автозаке у него нашли газовый баллончик, который милиционер сразу забрал и случайно нажал. Когда брызнул газ, милиционер закричал, что его хотят отравить.

Малаховский не признал себя виновным и заявил, что доказательства фальсифицированы. Судья Татьяна Родина присудила ему три с половиной года колонии.

Жена политзаключенного смогла получить свидание, пока муж сидит в СИЗО, пять раз. Увиденное ее шокировало.

"Он на цепи там! Говорит, статья такая. Сидит в наручниках на цепи и со мной через трубку разговаривает. На цепи, понимаете? И в наручниках. Вообще, это как? Как будто он убежать может куда-то!" — возмущается Ирина.

По просьбе жены Малаховского возили в онкологический центр на осмотр. Он написал жене, что и к врачам его водили тоже на цепи.

Ирина Малаховская говорит, что вскоре мужа должны направить на медико-реабилитационную экспертную комиссию (МРЭК). Она предполагает, что ему хотят пересмотреть группу инвалидности и лишить пенсии.

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