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Сергей Тихановский: Самое главное – бороться за свои права

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  • 6.05.2021, 15:49
  • 1,214
Сергей Тихановский: Самое главное – бороться за свои права
сергей тихановский
архивное фото «Радыё Свабода»

Видеофакт.

Телеграм-канал «Страна для жизни» выложил фрагмент интервью с Сергеем Тихановским.

– Самое важное – бороться за свои права, просто не опускать свои руки. Многие думают, что ай, ну, у меня такая история, что-то еще, то есть пойду дальше, поставил крест на этом. Если каждый будет бороться, даже неудачно, то система эта просто даст сбой. Она просто поймет, зачем нам годами воевать, если можно не совершать этих ошибок.

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