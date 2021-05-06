«COVID-19 — это сплошной театр боли и спецэффектов» 6.05.2021, 17:45

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Украинский врач рассказал о тяжелых последствиях, которые возникают у каждого десятого.

После заболевания COVID-19 у каждого десятого возникают серьезные проблемы со здоровьем, включая кардиомиопатию и дисфункцию почек, пишет сайт nv.ua.

Об этом на брифинге рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Врач выделил пять групп побочных последствий, которые встречаются у каждого десятого переболевшего коронавирусом:

• Кардиомиопатия - это первичное поражение сердца, которое провоцируют пораженные сосуды сердца и головного мозга.

• Проблемы с почками, которые необратимо теряют от 50 до 80% функций.

• Осложнения, связанные с органами зрения: изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз.

• Обонятельная дисфункция, которая может длиться несколько месяцев либо не восстановиться вовсе.

Проблемы желудочно-кишечного тракта.

«COVID-19 - это сплошной театр симптомов, боли и спецэффектов. Помимо стандартных симптомов, мы видим фиолетовые пальцы, слепоту и гипоксию, которая, к сожалению, проходит как легкое недомогание. Сатурация падает ниже 70%, и мы называем ее той «счастливой пневмонией», которая доводит пациентов за несколько дней до смерти», - сказал Рыженко.

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