«COVID-19 — это сплошной театр боли и спецэффектов»
- 6.05.2021, 17:45
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Украинский врач рассказал о тяжелых последствиях, которые возникают у каждого десятого.
После заболевания COVID-19 у каждого десятого возникают серьезные проблемы со здоровьем, включая кардиомиопатию и дисфункцию почек, пишет сайт nv.ua.
Об этом на брифинге рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
Врач выделил пять групп побочных последствий, которые встречаются у каждого десятого переболевшего коронавирусом:
• Кардиомиопатия - это первичное поражение сердца, которое провоцируют пораженные сосуды сердца и головного мозга.
• Проблемы с почками, которые необратимо теряют от 50 до 80% функций.
• Осложнения, связанные с органами зрения: изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз.
• Обонятельная дисфункция, которая может длиться несколько месяцев либо не восстановиться вовсе.
Проблемы желудочно-кишечного тракта.
«COVID-19 - это сплошной театр симптомов, боли и спецэффектов. Помимо стандартных симптомов, мы видим фиолетовые пальцы, слепоту и гипоксию, которая, к сожалению, проходит как легкое недомогание. Сатурация падает ниже 70%, и мы называем ее той «счастливой пневмонией», которая доводит пациентов за несколько дней до смерти», - сказал Рыженко.