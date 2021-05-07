«Будут последствия»: США назвали свои действия в случае нападения РФ на Украину 1 7.05.2021, 8:02

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Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией.

США надеются, что Россия не пойдет на полномасштабное нападение на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Штаты дали Москве понять, что очень внимательно следят за ситуацией. И если Россия сделает какие-то действия, «это не пройдет без последствий».

«Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) — это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение — совершить новый акт агрессии или иное необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире — в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос — находится в фокусе нас всех», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США хотели бы иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но сейчас все зависит от того, имеет ли такое желание РФ, что она делает и чего не делает.

«Как я уже сказал, мы настроены решительно относительно того, что будут последствия в разных сферах. Но скажу еще такое, это важно: мы хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Президент Байден ясно об этом сказал президенту Путину. Но не менее важно — и в этом мы тоже были довольно конкретные — если Россия продолжает совершать необдуманные, агрессивные шаги или в отношении Украины, или в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, не потому, что нам нужен конфликт, а потому, что такие действия не могут оставаться без ответа, не могут быть безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия», — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что одновременно США тесно сотрудничают с партнерами в Украине, «чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ».

По данным источников The New York Times в администрации президента США Джо Байдена, Россия отвела от границы с Украиной только несколько тысяч военнослужащих, на разных участках границы остаются порядка 80 тысяч солдат.

Россия под предлогом подготовки к военным учениям стянула к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику.

Белый дом оценил концентрацию российских сил и средств на границе с Украиной как наибольшую с начала оккупации Донбасса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что численность российского контингента вдоль границы Украины приблизилась к 120 тысячам. В украинской разведке заявили, что Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

23 апреля, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, проводивших учения у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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