Эксперты: В Беларуси реальный коэффициент смертности от COVID-19 — один из наивысших в мире 7.05.2021, 11:40

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Фото: Reuters

Анализ исследователей состоял из четырех главных этапов.

Реальная смертность от коронавируса в мире может быть вдвое выше официальных цифр, в Беларуси разрыв еще больше.

Так утверждают эксперты из Института указателей и оценки здоровья (IHME) — независимой международной научно-исследовательской организации в области здравоохранения (перевод — nn.by).

По их мнению, в Беларуси коэффициент смертности составляет 459,6 на 100 тысяч человек — это один из наивысших в мире.

С начала пандемии исследователи из IHME собирают данные со всего мира, анализируют их и создают модели, которые, как правило, имеют высокую точность. В своем последнем исследовании организация опиралась не на официальные цифры смертности от ковида, а на сравнение общего числа смертей в странах по разным причинам во время пандемии с предыдущими показателями. Иначе говоря, IHME проанализировала избыточную смертность во всем мире, возникшую за время пандемии.

Однако излишняя смертность не равна общему количеству смертей от ковида. На излишнюю смертность влияют шесть факторов изменения уровня смертности, связанные с пандемией и требованиями хранения социальной дистанции. К этим факторам относятся:

1) все случаи смерти непосредственно от ковида,

2) увеличение смертности из-за задержки оказания медицинской помощи во время пандемии,

3) рост смертности из-за увеличения числа психических расстройств, включая депрессию, а также увеличения употребления алкоголя и наркотических веществ,

4) уменьшение смертности благодаря ограничениям мобильности, в результате чего люди получали меньше повреждений

5) снижение числа смертей благодаря меньшей передаче других респираторных вирусов, так как сохранялась социальная дистанция

6) снижение смертности через хронические сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. То есть люди, которые бы могли умереть от этих заболеваний, умерли раньше от коронавируса.

Чтобы точно оценить общую смертность от ковида, необходимо учитывать все шесть факторов, возникших с начала пандемии и повлиявших на излишнюю смертность.

Анализ исследователей состоял из четырех главных этапов.

Во-первых, исследователи проанализировали все места, где еженедельно или ежемесячно сообщалось общая смертность от всех причин с начала пандемии.

Чтобы определить ожидаемую смертность, эксперты учитывали сезонность и возрастную тенденцию в зависимости от места, а затем прогнозировали количество смертей для 2020 и 2021 года, если бы не было пандемии.

В результате эксперты выяснили, насколько указатели за время пандемии увеличились по сравнению с ожидаемой смертностью.

Во-вторых, на основе других фактических данных, эксперты оценили долю излишней смертности, пришедшуюся на первый фактор, то есть на смертельные случаи непосредственно от ковида. Исследователи полагают, что во многих местах количество зарегистрированных смертей от ковида занижено, а большая часть избыточной смертности связана с неправильной классификацией смертей от коронавируса.

Исследователи проанализировали другие факторы, которые могли бы повлиять на избыточную смертность, но на сегодняшний день нет достаточных доказательств для оценки влияния этих факторов. Поэтому на момент исследования эксперты допускают, что общая смертность от ковида близка к избыточной смертности.

Третьим шагом было создание статистической модели, которая еженедельно прогнозировала отношения общего числа смертей в стране к зарегистрированным смертельным случаям от ковида на основе кавариат и пространственных эффектов. На диаграмме показано распределение этих коэффициентов на основе доступных сведений.

Во время последнего этапа ученые использовали ту же модель, чтобы проанализировать отношение общей смертности к числу смертей от ковида во всем мире, в том числе в тех странах, данных из которых было недостаточно. Если данных об общей смертности в стране не было, исследователи умножали количество зарегистрированных случаев коронавируса на оценочный коэффициент. В результате ученые создали карту, на которой видно, как варьируются между собой коэффициенты в разных странах. Беларусь оказалась в числе стран с наибольшим коэффициентом.

По оценкам исследователей, к 3 мая 2021 года число смертей от ковида достигло 6,93 миллиона во всем мире, что вдвое больше, чем официальные цифры (3,24 миллиона).

Среди 20 стран с наибольшим коэффициентом смертности на 100 тысяч человек Беларусь находится на седьмом месте. Официальный коэффициент смертности в Беларуси составляет 27,1, а по расчетам ученых — 459,6 (на 100 тысяч человек). Это в 17 раз больше официальных цифр.

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