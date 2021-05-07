Стало известно, когда неконтролируемая китайская ракета достигнет Земли 2 7.05.2021, 11:49

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Фото: Роман Баландин / ТАСС

В РФ утверждают, что знают и район ее падения.

Представитель Пентагона Майк Ховард сообщил, что ракета, по предварительным данным, войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. При этом он уточнил, что определить место ее падения можно будет только за несколько часов до этого — пока это невозможно из-за высокой скорости объекта, пишет lenta.ru.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также назвал возможную дату падения на Землю китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, специалисты корпорации считают, что 18-тонная ступень китайской ракеты, которая 29 апреля вывела на орбиту базовый блок будущей китайской модульной космической станции, может сойти с орбиты и упасть на Землю в субботу, 8 мая.

Как следует из карты, опубликованной Рогозиным в его Twitter-аккаунте, на территорию России она не упадет.

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