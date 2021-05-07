Ученые обнаружили динозавра с уникальными способностями 7.05.2021, 12:00

Профессор Джона Чуаньер держит в руках 3D-модель лагены Shuvuuia deserti

Фото: University of the Witwatersrand

Крохотный ящер превосходил по этим показателям всех своих «современников».

Исследование профессора Джоны Чуаньера из Университета Витватерсранда было направлено на сравнение зрения и слуха у динозавров и птиц, а привело к обнаружению необычного поведения одного динозавра, пишет nv.ua.

Международная группа исследователей использовала компьютерную томографию и подробные измерения для сбора информации об относительном размере глаз и внутреннего уха почти 100 ныне живущих птиц и вымерших видов динозавров.

Чтобы измерить слух, команда измерила длину лагены, органа, который обрабатывает поступающую звуковую информацию (у млекопитающих она называется улиткой). Сипуха (Tyto alba), который может охотиться в полной темноте с помощью слуха в одиночку, имеет самые длинные лагены.

Чтобы оценить зрение, команда исследовала склеральное кольцо, серию костей, окружающих зрачок, у каждого вида. Как и в случае с объективом камеры, чем больше может открываться зрачок, тем больше света проникает внутрь, обеспечивая лучшее зрение в ночное время. Измеряя диаметр кольца, ученые могли определить, сколько света может уловить глаз.

Команда обнаружила, что у многих плотоядных теропод, таких как тираннозавр и дромеозавр, зрение оптимизировано для дневного времени, а слух, вероятно, выше среднего, чтобы помочь им в охоте. Однако крохотный теропод по имени Shuvuuia deserti, входивший в группу, известную как альваресзавры, обладал необычайным слухом и ночным зрением.

Чрезвычайно большая лагена этого вида почти идентична по относительному размеру современной сипухе, что позволяет предположить, что Шувуйя могла охотиться в полной темноте.

«Когда я реконструировал череп Шувуйи в цифровом виде, я не мог поверить в размер лагены … Я позвонил профессору Шуанье, чтобы посмотреть. Мы оба подумали, что это может быть ошибка, поэтому я обработал другое ухо — только потом мы поняли, какое крутое открытие попало в наши руки! Я не мог поверить в то, что увидел — уши динозавров не должны были так выглядеть», — сказал Чуаньер.

Глаза Шувуйи также были примечательны, так как у них были одни из самых больших зрачков, которые когда-либо измерялись у птиц или динозавров, что говорит о том, что они, вероятно, могли очень хорошо видеть ночью.

Shuvuuia deserti был маленьким динозавром размером с курицу и жил в пустынях на территории современной Монголии. Скелет Shuvuuia deserti — один из самых причудливых из всех динозавров — у него хрупкий птичий череп, мускулистые передние лапы с одним когтем на каждой и длинные ноги. Это странное сочетание свойств сбивало с толку ученых с момента его открытия в 1990-х годах. С новыми данными, научная группа выдвинула гипотезу, что, как и многие животные пустыни, Шувуйя добывал пищу ночью, используя свой слух и зрение, чтобы находить добычу, такую как маленькие млекопитающие и насекомые.

«Ночная активность, способность копать и длинные задние конечности — все это особенности животных, которые сегодня живут в пустынях, — сказал Чуаньер, — но удивительно видеть, как все они объединены в один вид динозавров, который жил более 65 миллионов лет назад».

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