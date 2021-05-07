Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления 7.05.2021, 14:21

Что говорят в банке?

Нацбанк не аттестовал двух топ-менеджеров Альфа-Банка, в том числе председателя правления Валерия Смоляка. 6 мая специальная квалификационная комиссия регулятора решила, что он соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям руководителя, пишет tut.by.

Комиссия также приняла решение, что директор по корпоративному бизнесу Альфа-Банка Константин Застольский не соответствует квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к должностям заместителя руководителя, члена коллегиального исполнительного органа банка и небанковской кредитно-финансовой организации

— Мы принимаем к сведению решение НБРБ не аттестовать двух членов нашего правления. Правление имеет необходимый кворум, банк выполняет все нормативные показатели по капиталу и ликвидности и продолжает работать в обычном режиме для реализации своей стратегии, — сообщили в Альфа-Банке.

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