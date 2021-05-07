Пчел научили моментально определять коронавирус 2 7.05.2021, 15:54

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Насекомым для этого хватает нескольких секунд.

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах научили пчел определять зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 по запаху. В исследовании принимали участие 150 пчел, пишет «Униан».

Ученые тренировали насекомых, давая им лакомство - раствор воды с сахаром - каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду.

В конце концов, благодаря своей естественной чувствительности насекомые начали идентифицировать зараженные образцы за считанные секунды и разворачивать язычок возле них уже без вознаграждения.

"Коронавирус, как и другие болезни, вызывает метаболические изменения в организме, из-за чего появляется запах. Пчел можно за считанные минуты научить распознавать запах образцов, зараженных SARS-CoV-2", - пояснили ученые.

Они считают, что такая технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах

"Следующим шагом является работа над масштабируемостью этого подхода. Пчелы доступны во всем мире, поэтому единственное, что нужно людям, - это машина, чтобы обучать пчел. Компания InsectSense уже разработала прототипы машины, способной автоматически тренировать несколько пчел одновременно, и биосенсора, который использует обученных пчел для диагностики", - рассказали в пресс-службе университета.

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