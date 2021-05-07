Цены на железную руду бьют рекорды из-за конфликта Китая и Австралии 2 7.05.2021, 16:08

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Фото: Bartek Sadowski/Bloomberg

Потребление стали в мире привело к беспрецедентному росту добычи железной руды.

Спотовые контракты на железную руду 6 мая поднялись до исторического максимума, превышая $200 за тонну.

Как сообщает Bloomberg (перевод — nv.ua), рост потребления стали после пандемии привел к беспрецедентному росту добычи железной руды, поскольку крупнейшие горнодобывающие компании изо всех сил пытаются угнаться за темпами спроса.

Сталелитейные компании Китая удерживают объем производства на уровне выше 1 млрд т в год, несмотря на ряд ограничений производства, направленных на сокращение выбросов углерода и ограничение предложения. Вместо этого эти меры привели к росту цен на сталь и прибыльности комбинатов, что позволило им лучше справляться с более высокими затратами на железную руду.

«Долгосрочные перспективы цен на металлы „слишком хороши“ и указывают на рост цен в ближайшие несколько лет», — заявил аналитик Commerzbank AG Даниэль Бриземанн.

«Тенденции декарбонизации во многих странах, в том числе переход на электромобили и расширение использования энергии ветра и солнца, вероятно, вызовут дополнительный спрос на металлы», — добавил он.

Дополнительным фактором подорожания руды стал конфликт между Китаем и Австралией. Китай «на неопределенный срок» приостановил всю деятельность в рамках Китайско-Австралийского стратегического экономического диалога, пишет Steelland.

«Недавно некоторые официальные лица правительства Австралийского Содружества предприняли ряд мер по нарушению нормальных обменов и сотрудничества между Китаем и Австралией из-за мышления времен холодной войны и идеологической дискриминации», — сказано в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам Китая.

Двусторонние отношения обострились в 2018 году, когда Австралия стала первой страной, публично запретившей китайскому технологическому гиганту Huawei доступ к своей сети 5G. Отношения ухудшились в 2020 году, когда Австралия призвала к независимому расследованию происхождения нового коронавируса, что вызвало торговые репрессии со стороны Китая.

Австралия является крупнейшим в мире поставщиком железной руды и покрывает около двух третей потребностей Китая в импорте сырья.

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