Компания из Литвы заявила о создании препарата от COVID-19 2 7.05.2021, 16:38

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иллюстрационное фото

Лекарство было создано при сотрудничестве со швейцарскими специалистами.

Находящаяся в Вильнюсе компания Northway Biotech заявила, что при сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство от коронавируса, сообщила в четверг программа новостей телеканала LNK, пишет сайт delfi.lt.

«Мы передали швейцарцам клинические исследования. Да, в ответ на вопрос о том, создано ли в Литве лекарство от коронавируса, могу сказать, что да, доведено до такого уровня, что сейчас проходит клинические исследования», – отметил председатель правления Northway Biotech Владас Бумялис.

По его словам, еще в этом году проясниться эффективность препарата. Компания приступает к созданию еще одного лекарства от COVID-19.

«Также начнем с нуля делать это с другой американской компанией», – сказал В. Бумялис. По сообщению компании, созданное в литовских лабораториях лекарство может стать первым в мире.

«Пока нет этих лекарств от коронавируса. Те, которые мы создаем, все равно должны появиться, поскольку не все люди хотят прививаться. Но, если ты не привит и заразишься, тебе нужно иметь, чем лечиться», – сказал он.

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