Лукашенко боится, что его задушат в камере 55 8.05.2021, 9:05

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Узурпатора преследуют мысли о последних днях Милошевича, Каддафи, Хусейна и Чавеса.

Таракан, общаясь с журналистами, вспомнил о судьбах президентов Сербии, Ливии, Ирака и Венесуэлы. Сюжет показали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает tut.by.

— Ну помните Милошевича, моего хорошего товарища. Я говорю: «Слободан, смотри». — «Я поеду, я докажу». Поехал в Гаагу, его там задушили в камере. Ну вот судили, понимаете. Я же это видел, это на моих глазах было с моим хорошим товарищем, которого я предупреждал.

Муаммар Каддафи. Слушайте, ну кому он мешал? Я его тоже очень хорошо знал, он приезжал к нам. Ну жил он в этой палатке, ему это нравилось — ну пусть живет. Не во дворцах же жил.

Или Саддам Хусейн, который около миллиона нам на библиотеку денег выделил. Ну просто подарил. Тогда же люди какие-то деньги пожертвовали. А он миллион презентовал, просто люди наши этого не видят.

Уго Чавес. Когда нам было совсем невмоготу, он нам на миллионы долларов подарил нефть, он спас нашу страну. Умер.

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