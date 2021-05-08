Белорусы приобретают крепость алмаза

Белорусы приобретают крепость алмаза7
- 8.05.2021, 10:16
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Сегодня ночью минские партизаны просто обнулили оккупационный режим.
Диджеи вернулись на Площадь Перемен. Дело Романа Бондаренко живет. Даже в условиях тотальной оккупации, пишет телеграм-канал «Менск разам!».
Знаете, как получить бриллиант?
Уголь в горной породе под огромным давлением меняет свою структуру, превращается в алмаз. Потом он нуждается в огранке.
Так и наши люди. Под давлением режима они приобретают крепость алмаза. Их креативность и солидарность заставляет этот алмаз сверкать новыми гранями.
Живут партизаны Площади Перемен.
Жыве Беларусь!