Белорусы приобретают крепость алмаза 7 8.05.2021, 10:16

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Сегодня ночью минские партизаны просто обнулили оккупационный режим.

Диджеи вернулись на Площадь Перемен. Дело Романа Бондаренко живет. Даже в условиях тотальной оккупации, пишет телеграм-канал «Менск разам!».

Знаете, как получить бриллиант?

Уголь в горной породе под огромным давлением меняет свою структуру, превращается в алмаз. Потом он нуждается в огранке.

Так и наши люди. Под давлением режима они приобретают крепость алмаза. Их креативность и солидарность заставляет этот алмаз сверкать новыми гранями.

Живут партизаны Площади Перемен.

Жыве Беларусь!

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