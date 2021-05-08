«За что 20 долларов? Там же работы на три минуты!» 2 8.05.2021, 11:59

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О непростых взаимоотношениях белорусских СТО и водителей.

Сайт abw.by опубликовал подборку историй, когда взаимоотношения мастеров СТО и клиентов вызывают скорее смех, чем негодование.

А он все смотрит!

"В молодости работал на СТО. Приезжает машина, нужно стойки стабилизатора поменять. Ерундовая работа, но одна из первых, которую мне поручили. Слегка волнуюсь, конечно, а тут еще хозяин машины за спиной стоит, прямо затылком чувствую – смотрит! Естественно, по закону подлости рука с ключа соскакивает, тот на пол со звоном падает. Поднимаю, продолжаю, руки вспотели, затылок горит… Сейчас это, конечно, со смехом вспоминаю, но сам теперь стараюсь никому "под руки" не смотреть, потому что на своей шкуре тогда прочувствовал, каково это – под присмотром работать".

Тогда извините!

Звонок по телефону:

– Здравствуйте! Можете стартер с Renault Megane снять? Я приеду, вы снимите, я его в ремонт отвезу, потом обратно привезу, а вы его поставите. Получится сегодня?

– Я бы с удовольствием, но я даже не механик. Вы вообще куда звоните?

Реакция!

"Пригоняю к ребятам машину в ремонт, а в ней плюс ко всему еще и аккумулятор слабенький. В общем, не завелась, поэтому толкаем в бокс. Я сзади по центру тоже толкаю – и чувствую: нога проваливается вниз! Туда же уходит и вторая – и спустя секунду я повис, растопырив локти. Оказывается, яма была открыта. Причем там не гаражные полтора метра вниз, а целый подземный этаж в три метра. И тонкая железная лестница. Если бы упал, сначала ноги бы об эту лестницу переломал, потом бы перевернулся и головой вниз в бетонный пол. Ребята там, конечно, хорошие, но не исключаю, что они бы потом мой трупик где-нибудь в лесочке закопали, машину бы куда отогнали и с невинным видом говорили бы: "Петя? Пропал? Жаль, ничем не можем помочь". Шучу, конечно. Но если бы упал, мало бы не показалось. Хорошо реакция не подкачала".

Методом подбора

"Нужно было сцепление поменять. Привожу к знакомому "гаражнику" машину, оставляю. Под вечер звонок: "Нужно тебе завтра съездить на рынок, купить маховик "бэушный" такого-то вида". Странно, конечно, там же обычный маховик, не двухмассовый, он вечный практически. Ладно, еду на рынок (без машины!), нахожу нужную по описанию деталь, привожу. Мой мастер берет этот маховик, задумчиво его крутит, затем приставляет к новому сцеплению. "Нет, – говорит, – не подходит. Может, съезди и поищи другой". Оказывается, этот умник купил сцепление, которое не походит на мою машину. И вместо того чтобы подобрать правильно запчасть, решил подогнать под нее маховик! Надо ли говорить, что очень скоро я перестал быть его клиентом?"

Не верю!

"Приезжает интеллигентного вида мужчина, оставляет машину на обслуживание. Список довольно длинный: замена прокладок ГБЦ (со шлифовкой головок), антифриза, ремня ГРМ, что-то там еще. В общем, там только работы долларов на 400 и примерно на такие же деньги запчастей. А это лет 15 назад было, 800 "баксов" очень приличные деньги на тот момент. Мастер говорит, что заниматься машиной будем до четверга (а сейчас понедельник), клиента это устраивает. Когда он уходит, спрашиваю мастера:

– А почему до четверга? Мы же ее до завтра сделаем?

– Мы ее даже сегодня сделаем. Но ты же знаешь людей: сделаешь все быстро – спросят, за что такие деньги. Они же по времени работу оценивают, а не по объему или качеству.

Действительно, сделали все к вечеру и загнали машину в отстойник. А на следующий день клиент вдруг является: мол, срочно машина нужна, если еще не начали, он ее так заберет, а через неделю-другую приедет на обслуживание. А мы ее отдаем со словами, что все уже сделано. Он, конечно, удивляется, говорит спасибо, расплачивается и уезжает.

Через какое-то время узнаем, что этот дядечка ездит по разным станциям и выясняет, точно ли мы все сделали. Не поверил, в общем. На нескольких станциях ему все подтвердили, на одной почему-то сказали, что прокладки ГБЦ не меняли, а еще на одной прямо заявили: "Мы знаем этих ребят, они все делают по совести". Такая вот история".

Готов отдать любые деньги!

"Кстати о клиентах, которые платят за время. Приезжает один такой. У него какой-то хитрый "глюк": машина в одних режимах едет хорошо, в других – плохо, и никто не может понять почему. Тут он приезжает к нам как к специалистам по этой марке – и как к последней надежде! Да, чел так и говорит: мол, столько времени и средств на диагностику потратил, любые деньги (в разумных пределах) готов отдать, чтобы проблему решить, так как в остальном машина огонь, а этот "косяк" раздражает.

Наш мастер, выслушав симптомы, молча подходит к машине, две-три минуты ковыряется под капотом – готово! Клиент, не веря своему счастью, делает тестовую поездку – все работает! Его радость быстро пропадает, когда мы выставляем счет – что-то в районе 20 долларов по тем временам. "Почему так много? Там же работы было на три минуты!" Он уже и забыл, сколько мучился, сколько денег отдал за диагностику, которая ему не помогла. А наш мастер тогда сказал: чтобы решать сейчас эту загадку за три минуты, я в свое время над другой машиной больше недели "колдовал".

А тут ты, такой красивый…

"Еду на вечерний прием. Одет с иголочки: костюм, галстук, туфли, все дела. И вдруг мотор начинает "подтраивать". Но время еще есть, а почти по пути СТО, где мой приятель начальником. Приезжаю, а он мне говорит: "Слушай, ну тут или свечи, или провода. Все это у меня есть, но все люди заняты, а я сейчас улетаю на склад. В общем, поменяй сам". И вот я, скинув пиджак и закатав рукава, стою и меняю свечи, стараясь держаться от всего грязного на почтительном расстоянии. Вдруг подбегает мастер: "Блин, у нас проверка, а тут ты, такой красивый... Сложно будет объяснить, что происходит. Давай-ка погуляй пять минут, я сам все сделаю".

Вы думаете, я такой идиот?

"Звонит постоянный клиент. Машина у него не очень свежая, но ухоженная, обычно всегда плановые работы, до внезапных поломок не доходит. А тут у него вдруг двигатель заглох прямо в дороге. Стартер крутит, мотор схватывает, иногда даже заводится, но тут же глохнет. По всем признакам топливо не поступает. Естественно, первые же вопрос: есть ли топливо в баке? "Вы думаете, я такой идиот?" – иронично отвечает клиент. Ну что, привозите машину, будем разбираться.

Приезжает на эвакуаторе, сгружаем, пытаемся завести – да, по всем признакам топливо. Смотрим на указатель – стрелка почти на нуле. Но именно у этой машины нюанс: почему-то указатель топлива стрелку до конца не опускает, то есть после определенного уровня он точно остаток не показывает. Едем на заправку, покупаем 10 литров бензина, заправляем машину – мотор оживает!

"Что же, я действительно идиот, доверчивый идиот", – смеется клиент после звонка жене. А ситуация вот в чем. Пару дней до этого на машине ездила супруга. Собственно, у нее машина и заглохла, она вызвала мужа. Он приехал на место разбираться и уже оттуда позвонил нам. "Я сам сразу спросил, заправляла ли она машину. Она сказал, что заправляла, а дальше я не проверял. Оказалось, жена залила 15 литров и несколько дней ездила по городу, вот досуха бак и выездила. Она же не знала, что указатель врет. А я не догадался уточнить: сколько литров она залила, сколько километров проехала".

Мужик, как видите, самоироничный и адекватный. Он, конечно, на эвакуатор "попал", но сказал, что это лучше, чем менять топливный насос или ремонтировать двигатель".

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