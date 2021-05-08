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9 мая центр Минска закроют для авто и общественного транспорта

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  • 8.05.2021, 12:30
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9 мая центр Минска закроют для авто и общественного транспорта

Опубликован список улиц.

В воскресенье, 9 мая, в центре Минска перекроют движение и для автомобилей, и для общественного транспорта, сообщает телеграм-канал ГАИ.

С 7:00 до окончания праздничных мероприятий в первой половине дня движение транспорта, кроме общественного, будет временно ограничено по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улица Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, а также на улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. С 09:00 движение всех видов транспорта будет закрыто полностью.

При проведении вечерних мероприятий с 18:00 на указанных участках улиц снова закроют движение личного автотранспорта, а с 19:00 — и общественного.

Вечером с 18:00 эти же участки улиц будут закрыты для движения личного транспорта, с 19:00 – для всех видов транспорта.

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