9 мая центр Минска закроют для авто и общественного транспорта 3 8.05.2021, 12:30

2,366

Опубликован список улиц.

В воскресенье, 9 мая, в центре Минска перекроют движение и для автомобилей, и для общественного транспорта, сообщает телеграм-канал ГАИ.

С 7:00 до окончания праздничных мероприятий в первой половине дня движение транспорта, кроме общественного, будет временно ограничено по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улица Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, а также на улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. С 09:00 движение всех видов транспорта будет закрыто полностью.

При проведении вечерних мероприятий с 18:00 на указанных участках улиц снова закроют движение личного автотранспорта, а с 19:00 — и общественного.

Вечером с 18:00 эти же участки улиц будут закрыты для движения личного транспорта, с 19:00 – для всех видов транспорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».