Премьер Чехии призвал все страны ЕС начать высылку российских дипломатов 4 8.05.2021, 14:41

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Андрей Бабиш

Взрыв во Врбетице является атакой на весь Евросоюз.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Врбетице.

Об этом, как сообщают České noviny (перевод — РБК), глава правительства заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии.

«Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата», — сказал Бабиш.

По словам чешского премьера, 7 мая — в первый день саммита в Порту — лидеры стран ЕС обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице в 2014 году, в дебатах принимали участие в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом к обсуждению вопроса планируется вернуться на саммите Совета Европы, который пройдет в конце мая.

В начале мая Бабиш обсудил взрывы во Врбетице, причиной которых власти Чехии называют действия агентов российских спецслужб, с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле», — сообщила тогда пресс-служба Госдепа, отметив, что Блинкен и Бабиш согласились, что странам НАТО необходимо «сохранять единство» в ответ на «дестабилизирующие действия России».

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который, предположительно, продавал вооружение на Украину, в Сирию и другие страны.

17 апреля власти Чехии объявили в розыск двух сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов.

Обвинения в адрес России вызвали дипломатический скандал и привели к взаимной высылке дипломатов. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также заявил ряд стран ЕС, включая Прибалтийские страны, Румынию и Словакию.

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