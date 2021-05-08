Как Россия подогревает противоречия между Болгарией и Северной Македонией 1 8.05.2021, 16:03

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Обнаружился ещё один «фронт» в теперешнем противостоянии РФ и Болгарии.

На сей раз он проходит – к счастью, в переносном смысле – по территории другой балканской страны, Северной Македонии, передает «Радио Свобода».

Последнее на данный момент российско-болгарское столкновение было вызвано, как известно, "обоснованным предположением" болгарской прокуратуры о взаимосвязи между взрывами, происходившими в течение нескольких лет на оружейных складах в Болгарии, подобными происшествиями "в других странах" (имеется в виду нашумевшее "дело Врбетице") и попыткой отравления трёх болгарских граждан, в том числе торговца оружием Емельяна Гебрева. Незадолго до заявления властей Болгарии и практически одновременно с объявлением в Праге о возможной причастности российской военной разведки к взрывам во Врбетице посольство России в Скопье, столице Северной Македонии, опубликовало в твиттере следующий текст:

"80 лет назад, 18 апреля 1941 года, Болгария, тогдашний союзник фашистской Германии, напала на Македонию. Через два месяца нацисты напали на СССР. Вечная память русским, македонцам и другим смелым воинам, воевавшим против нацистской чумы".

Это заявление было немедленно объявлено в Болгарии абсурдным и провокационным. Как – российские дипломаты забыли, что в 1941 году никакой Македонии в нынешнем виде не существовало? И что на тот момент, весной 1941 года, кстати говоря, СССР, подписавший пакт Молотова – Риббентропа, был тактическим союзником нацистской Германии, как и Болгария?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на брифинге на вопрос болгарского журналиста о том, не настраивает ли Россия Северную Македонию против Болгарии, сказала: в твите, в котором упоминается нападение Болгарии на Северную Македонию, приведены только исторические факты, и добавлять к этому какие-то эмоциональные комментарии неуместно.

С историческими фактами, однако, всё не так просто. Речь идет об одном из самых запутанных и болезненных вопросов в истории Балкан.

Всё это в Москве хорошо известно. Но известно и другое – что Северная Македония переживает сейчас драму (не)вступления в Евросоюз, путь в который ей блокирует теперь уже Болгария. Она требует от соседа того, что в Скопье кажется почти невозможным: например, переписать школьные учебники, указав в них, что до момента освобождения от фашистов в 1944 году македонской истории попросту не было – она являлась частью болгарской. Признать, что македонскую нацию уже после войны учредил Иосип Броз Тито, действовавший из геополитических соображений и стремившийся ликвидировать болгарскую идентичность в этой части Балкан. Предлагается также не называть в официальных документах Евросоюза официальный язык страны македонским, поскольку такового якобы не существует, а есть диалект болгарского. Консультации двух стран зашли в тупик, сейчас очередным посредником между ними вызвалась стать Австрия. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев настроен скорее пессимистически: членство в ЕС за счёт потери национальной идентичности и языка нам не нужно, говорит он.

Новые поленья в огонь этих противоречий, подброшенные российским посольством, как бы дополняют мнение министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой: "Македонизм" (тезис о том, что население Вардарской Македонии является отдельной македонской нацией, отличной и от болгар, и от сербов) – это геополитическая идея, поддерживаемая Белградом и Москвой". Захариева указывала при этом на продолжающуюся тенденцию сближения Северной Македонии с Сербией – так, в начале этого года было объявлено о возвращении в македонские школы программ по изучению сербского языка и культуры, чего не было с 2007 года.

Министр изъясняется ещё относительно дипломатично, как ей и положено по должности. Более радикальные политики идут дальше – так, крошечная болгарская националистическая партия "Чест" выразила протест в таких выражениях: "Македонизм – идеологическая концепция, созданная великосербской политикой на Балканах и навязанная политикой Коминтерна... (Коминтерн по указанию СССР, считавшего себя противником монархической Югославии, ещё в 1930-е годы заявил о признании македонской нации) Уважаемые русские друзья, эти и подобные высказывания не способствуют улучшению отношений между нашими странами. Хорошо бы вам осознать, что пока вы не перестанете поддерживать македонизм, отношения между Болгарией и Россией никогда не будут такими, какими они могут и должны быть, а русофобия в Болгарии будет постоянным и неизменным фактором."

Такие призывы не помешали посольству России в Скопье поздравить 5 мая всех македонцев с Днём македонского языка, "установленным в честь принятия правительством Народной Республики Македонии 5 мая 1945 года алфавита македонского языка в качестве официального". Этот эпизод может оказаться не столь уж безобидным, если учесть его предысторию, связанную уже с Болгарией. В прошлом году на выставке в Российском культурно-информационном центре в Софии, посвященной Дню славянской письменности и культуры, святые Кирилл и Мефодий были названы "реформаторами славянской азбуки". Кирилл и Мефодий не могли создать славянский алфавит, так как единого славянского языка нет, а навязывание тезиса славянства – продукт советского давления, заявил тогда бывший директор болгарской Национальной библиотеки писатель Кирилл Топалов. Нельзя реформировать то, чего ещё не было: Кирилл и Мефодий создали глаголицу на основе древнеболгарского языка, а кириллица появилась позднее, подчеркнул Топалов.

В 2017 году, напомнил он, президент России Путин сильно задел болгарскую общественность, заявив президенту Северной Македонии Георге Иванову, что 24 мая – "торжественный день" в России из-за Дня славянской письменности, "а письменность пришла к нам как раз с македонской земли". "Всё это не случайно. Нужно отомстить Болгарии и показать ей, что она идет в неправильном направлении", – пояснил болгарский профессор. Депутаты Народного собрания Болгарии приняли всю эту историю настолько близко к сердцу, что постановили переименовать один из самых заметных национальных праздников – День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности – в День святых братьев Кирилла и Мефодия, болгарской азбуки, просвещения, культуры и славянской литературы.

Так в российско-болгарских отношениях переплелись несколько конфликтов – историко-дипломатический, культурный и разведывательно-политический. На пике шпионского скандала болгарская сторона сделала неординарный шаг, раскрыв содержание беседы со специально приглашенной для этого в МИД Элеонорой Митрофановой, новым российским послом. Внимание посла было обращено, говорится в официальном сообщении об этом, на некоторые публичные комментарии российских представителей, которые болгарская сторона считает неуместными. "Мы партнеры и союзники в рамках ЕС и НАТО, но это не значит, что у нас есть хозяева, как вы недавно заявляли в СМИ. Болгарские службы работают исключительно в интересах национальных интересов", – сказала министр Захариева послу РФ. Она настоятельно просила, чтобы российские дипломаты прекратили совершать действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Днём ранее министр подчеркивала в эфире телекомпании NovaTV: "Мы хотим развивать туризм, в том числе для гостей из России, и иметь равноправные отношения с Москвой, но не ценой национальной безопасности Болгарии". С туризмом на данный момент не всё ясно: среди местных туроператоров циркулируют сообщения о том, что Россия собирается "отомстить" Болгарии, сорвав этим летом групповые поездки своих граждан на черноморское побережье. Теперь здесь ждут публикации обещанного главой МИД РФ Сергеем Лавровым списка недружественных России государств, надеясь на лучшее.

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