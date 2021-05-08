Новые штаммы коронавируса: все, что о них известно 8.05.2021, 16:15

1,828

На сегодняшний день известны минимум шесть новых штаммов, которые спровоцировали рост заболеваемости COVID-19 .

За 14 месяцев пандемии коронавирус успел мутировать и создать новые штаммы, вызвавшие в одних странах очередную волну заражений, а в других – резко ухудшив статистику смертности. Какие основные шесть штаммов коронавируса сейчас циркулируют в мире и насколько эффективны против них разработанные вакцины – в материале gordonua.com.

"Индийский" штамм

О том, что в Индии выявлен новый штамм коронавируса с двойной мутацией, стало известно 24 марта 2021 года. По сообщениям India Today, в министерстве здравоохранения заявили, что разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в 15–20% проб, собранных в штате Махараштра, расположенном в центре страны.

Накануне в Индии был зафиксирован самый большой суточный прирост случаев заражения за более чем четыре месяца. Несмотря на это, в министерстве подчеркнули, что число заражений новым штаммом недостаточно для объяснения быстрого роста случаев заболевания COVID-19 в отдельных штатах.

Почти две недели спустя в стране начался резкий рост числа зараженных и погибших. Уже 12 апреля Индия сменила Бразилию и вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом (заразилось более 13,52 млн человек за все время пандемии, умерло свыше 170 тыс. пациентов).

30 апреля в стране выявили свыше 400 тыс. новых случаев COVID-19, что стало абсолютным рекордом по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии по сегодняшний день в Индии общее число инфицированных достигло 20,67 млн человек (население страны – 1,366 млрд), прирост только за последние сутки составил свыше 382 тыс. человек. Опрошенные Reuters медицинские эксперты считают, что фактические цифры могут быть до 10 раз больше. Умерло от CОVID-19 больше 226 тыс. человек. В настоящее время в стране проходят лечение не менее 3,4 млн человек.

"Индийский" штамм уже подтвердили в ряде стран, в том числе в Румынии, Израиле и Польше. В Госпродпотребслужбе прогнозируют, что в Украине этот штамм может появиться в конце мая.

Кроме штамма с двойной мутацией, в Индии также обнаружили 770 других "вызывающих озабоченность вариантов" коронавируса, включая "британский", "южноафриканский" и "бразильский".

"Британский" штамм

14 декабря 2020 года министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса, из-за которого резко выросли темпы распространения заболевания в некоторых регионах Соединенного Королевства. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

По словам министра, первоначальный анализ нового штамма свидетельствовал, что он, вероятно, распространяется быстрее, чем остальные версии коронавируса.

В связи с обнаружением нового штамма и быстрого роста числа заболевших в Лондоне и его окрестностях был введен самый высокий уровень карантинных ограничений. С 5 января 2021 года ввели жесткий карантин по всей стране: были закрыты начальные и средние школы, а людям разрешили покидать свои квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дому), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

С началом вакцинации карантин постепенно ослабили. К 21 июня в Великобритании планируют снять все эпидемические ограничения, кроме, предположительно, ношения масок и социального дистанцирования. По состоянию на 5 мая в стране подтвердили около 4,4 млн случаев COVID-19 с начала эпидемии (население Англии – 66,65 млн). От болезни умерло 127,8 тыс. человек, отмечал Университет Хопкинса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 мая, "британский" штамм коронавируса выявлен в 142 странах. Добрался он и до Украины. В начале марта этого года первые два случая были подтверждены у больных из Ивано-Франковска. 19 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что такой штамм уже выявлен по всей Украине.

"Южноафриканский" штамм

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Об этом в Twitter сообщил глава министерства здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

Он отметил, что исследования этой мутации показали: она приводит к более частым случаям тяжелого течения болезни у молодых пациентов без сопутствующих заболеваний. Мхизе также добавил, что именно эта мутация вызвала вторую волну коронавируса в стране. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно этим штаммом.

Слова южноафриканского министра подтвердила и эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове. На брифинге 18 февраля она заявила, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР, является более заразным по сравнению с обычным вариантом.

"Данный штамм является более заразным, так же, как и "британский". Однако я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль", – подчеркнула она.

"Южноафриканский" штамм на сегодняшний день выявлен в 97 государствах, причем в некоторых странах на этот вариант приходится более 90% всех случаев заражения, сообщили эксперты ВОЗ. В апреле в Африке выявили еще один новый вариант коронавируса, который может содержать до 40 мутаций. Об этом рассказал глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг на брифинге 1 апреля.

Новый вариант коронавируса впервые зафиксировали у граждан Танзании, приехавших в Анголу. Вирус изучался в одной из лабораторий в ЮАР. Эксперты говорили, что он "уже дает повод для беспокойства", так как данных об эффективности против него уже разработанных вакцин нет, отметил Нкенгасонг.

По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 5 мая в ЮАР свыше 1,59 млн заразившихся, 54,5 тыс. умерших (население республики – 58,56 млн).

Штамм из Дании

В ноябре 2020 года в Дании, в Северной Ютландии, на фермах, разводящих норок, был обнаружен мутировавший штамм коронавируса, которым заражались не только животные, но и люди. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен написало местное издание The Local.

По словам Фредериксен, мутировавший коронавирус был обнаружен на 207 датских норковых фермах. Все животные подлежали уничтожению. Регион, где обнаружили новый штамм, полностью изолировали.

После подобных жестких ограничительных мер эта разновидность коронавируса, по всей вероятности, была полностью уничтожена. Об этом 19 ноября сообщило министерство здравоохранения Дании.

По данным Университета Хопкинса, в Дании с начала эпидемии по 5 мая включительно 255 тыс. инфицированных, 2492 человека умерли (население страны – 5,8 млн).

"Бразильский" штамм

Бразильская мутация коронавируса, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, впервые была выявлена 18 декабря 2020 года у четырех японских туристов, которые вернулись в Токио после путешествия по бразильской части бассейна реки Амазонка.

26 января 2021 года "бразильский" штамм уже подтвердили в США, а в начале марта – в Великобритании. "Есть вероятность, что этот вариант может хуже реагировать на современные вакцины, но для понимания этого требуется дополнительная работа", – говорилось в сообщении Службы общественного здравоохранения Великобритании.

"Бразильская" версия коронавируса оказалась втрое заразнее первоначального штамма, сообщало в феврале Reuters со ссылкой на выступление тогдашнего министра здравоохранения Эдуардо Пазуелло в Сенате Бразилии. Помимо чрезвычайной заразности, новый штамм опасен тем, что им могут быть инфицированы и те, кто уже переболел COVID-19.

16 апреля министр здравоохранения Рафаэль Парент призвал женщин не планировать беременность, пока эпидемия коронавируса не пойдет на спад. "Клинический опыт специалистов свидетельствует, что этот новый штамм действует более агрессивно на беременных женщин", – приводило слова министра агентство Reuters.

Справиться с новым штаммом и локализовать его распространение пока не удалось. Бразилия входит в тройку стран, ставших мировыми эпицентрами пандемии. По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 5 мая в стране были выявлены свыше 14,850 млн случаев заражения, погибло больше 411 тыс. человек (население Бразилии – 211 млн).

"Нигерийский" штамм

Еще один штамм коронавируса был выявлен в Нигерии в декабре 2020 года. В начале марта 2021 года его зафиксировали и на севере Италии, в городе Брешия. Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо выразил обеспокоенность, что "нигерийский" штамм, скорее всего, устойчив к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19. Слова Карузо цитировало агентство ANSA.

Власти Италии немедленно ужесточили карантинный режим, поделив регионы на "красную", "оранжевую", "желтую" и "белую" (безопасную) зоны. На сайте минздрава страны сообщается, что деление на зоны соответствует "трем сценариям риска, для которых предусмотрены конкретные ограничительные меры".

Предпринятые шаги положительно отразились на коронавирусной статистике страны и сдержали распространение вируса. По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 5 мая в Италии заразилось больше 4 млн граждан, умерло почти 122 тыс. (население страны – 60,36 млн). В Нигерии (население – 201 млн), по официальной информации, больше 165 тыс. заразившихся и свыше 2 тыс. умерших.

Эффективность вакцин против новых штаммов

Реальная эффективность существующих и уже используемых вакцин против новых штаммов коронавируса пока до конца не изучена. На данный момент предварительно известно:

– вакцина от Pfizer/BioNTech эффективна против "британского" и "бразильского" штаммов. Также она сработала против "индийского" штамма, во всяком случае об этом заявил в интервью американскому телеканалу CNBC гендиректор BioNTech Угур Сахин. По его словам, на этапе разработки вакцину тестировали против "двойных мутантов".

По данным "Немецкой волны", вакцина показала свою эффективность и против "южноафриканского" штамма. Однако израильские ученые уверяют, что "южноафриканский" штамм оказался устойчив к Pfizer. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета и сетью медицинских учреждений "Клалит", писало издание The Times of Israel. Главный автор исследования профессор Ади Стерн уточнила, что окончательные выводы делать слишком рано, для получения максимально точной информации необходимо продолжить исследования.

- Bакцина от Oxford/AstraZeneca работает против "британского", "бразильского" и "индийского" штаммов. По словам директора индийского Института геномики и интегративной биологии Анурага Агравала, этот препарат демонстрирует "более легкое протекание заболевания" при заражении "индийской" версией коронавируса.

Вакцина оказалась менее действенной, но тоже вполне рабочей против "южноафриканского" штамма, сообщила "Немецкая волна". "Вакцинация препаратом AstraZeneca все же имеет смысл, поскольку в этом случае даже при заражении одним из новых вариантов коронавируса симптомы заболевания, с большой вероятностью, будут более мягкими", – говорилось в статье.

- Bакцина Covaxin, разработанная совместно Bharat Biotech и Индийским советом по медицинским исследованиям, применяется также против "индийского" штамма.

- Bакцина Moderna, помимо первоначального коронавируса, также эффективна в случае "южноафриканского" штамма.

Против "британского" штамма, который, по информации Европейского бюро ВОЗ, доминирует на европейской части континента, эффективны все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины (Pfizer/BioNTech, Janssen, AstraZeneca, Moderna).

Информации об эффективности существующих вакцин против "нигерийского" штамма пока нет

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».