«В моменты нашего объединения власть моментально начинает отступать» 8.05.2021, 16:22

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Встретимся на улицах наших городов.

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.

Как пишет телеграм-канал «Хартии-97%», партизаны Минского района передают: «Беларусь должна оставаться суверенным и свободным государством!»

улицах наших городов!

Партизаны Логойска также выступили с посланием:

- В моменты нашего объединения власть моментально начинает отступать. Мы это видим, в том числе, по (не)выплатам нашим ветеранам. Белорусы - действуйте и объединяйтесь. С Днем победы! Жыве Беларусь! Встретимся на

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