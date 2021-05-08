«В моменты нашего объединения власть моментально начинает отступать»
- 8.05.2021, 16:22
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Встретимся на улицах наших городов.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
Как пишет телеграм-канал «Хартии-97%», партизаны Минского района передают: «Беларусь должна оставаться суверенным и свободным государством!»
улицах наших городов!
Партизаны Логойска также выступили с посланием:
- В моменты нашего объединения власть моментально начинает отступать. Мы это видим, в том числе, по (не)выплатам нашим ветеранам. Белорусы - действуйте и объединяйтесь. С Днем победы! Жыве Беларусь! Встретимся на