На что Блинкен намекнул Путину 8.05.2021, 17:32

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Самое важное из послания госсекретаря США.

6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен был в Киеве с визитом на высшем уровне, в ходе которого состоялись встречи с высокопоставленными должностными лицами Украины, включая президента Зеленского. Прибытие главного американского дипломата рассматривалось как своевременная демонстрация поддержки, поскольку Украина продолжает сталкиваться с угрозой серьезной российской эскалации в условиях продолжающейся семилетней войны между двумя странами, пишет британский эксперт Питер Дикинсон для atlanticcouncil.org (перевод — nv.ua).

Блинкен приехал в украинскую столицу после нескольких недель повышенной напряженности из-за крупного наращивания российских войск вдоль украинской границы. В настоящее время Москва оккупирует украинский Крымский полуостров и создала две контролируемые «сепаратистские республики» в восточной части Украины — на Донбассе. Недавнее бряцание оружием Владимира Путина вызвало опасения, что Кремль, возможно, готовится к полномасштабному военному наступлению с целью расширения своего присутствия на материковой Украине.

Сделанное Россией в конце апреля заявление о предстоящем выводе войск широко приветствовалось международным сообществом. Однако, выступая в Киеве в четверг, Блинкен поставил под сомнение достоверность утверждений Москвы и подчеркнул, что опасность еще не миновала.

«Мы знаем, что Россия отвела некоторые войска от украинской границы, но мы также видим, что там остаются значительные силы, техника. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — прокомментировал Блинкен во время встречи с президентом Зеленским. «И я могу сказать вам, господин президент, что мы решительно поддерживаем вас. Наши партнеры тоже. Я слышал то же самое, когда был в НАТО пару недель назад. И мы надеемся, что Россия прекратит безрассудные и агрессивные действия».

Поскольку Украина готовится к возможной резкой эскалации продолжающегося конфликта с Россией, ее чиновники надеются, что Вашингтон предоставит дополнительное оружие. В апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил Reuters, что список пожеланий Киева включает оборудование для противодействия способности России глушить украинские коммуникации. Он также отметил заинтересованность Украины в получении усовершенствованных систем ПВО и противоснайперских технологий.

Визит Блинкена в Киев не привел к каким-либо важным политическим заявлениям относительно дополнительной военной помощи или продажи оружия США Украине. Вместо этого госсекретарь США подтвердил, что администрация Байдена «активно стремится еще больше укрепить наше сотрудничество и помощь в области безопасности. Сегодня нечего объявлять, но это то, что мы очень активно рассматриваем».

Это отсутствие конкретных политических новостей, пожалуй, неудивительно. В конце концов главной целью визита была демонстрация американской солидарности с Украиной. «Я прибыл (в Украину) в один из моих первых визитов в качестве государственного секретаря, чтобы лично передать от имени президента Байдена, как глубоко мы ценим нашу дружбу, наше партнерство с Украиной», — отметил Блинкен, прежде чем продолжать повторять слова о приверженности США «независимости Украины, ее суверенитету, ее территориальной целостности».

Многие аналитики рассматривали недавнее наращивание военной мощи России на украинской границе как попытку проверить решимость новой администрации Байдена и ее планов поддерживать Украину. С начала российской агрессии против Украины в 2014 году Америка играет центральную роль в международных усилиях по сдерживанию Кремля и укреплению способности Украины к самообороне.

Сильная двухпартийная поддержка Украины со стороны США оставалась неизменной на протяжении последних семи лет. Однако двусторонние связи были значительно осложнены во время президентства Трампа, когда Украина оказалась втянутой в ряд скандалов, кульминацией которых стал первый процесс импичмента Трампа. В ходе встреч, состоявшихся в четверг в Киеве, возникло ощущение, что все стороны хотели бы твердо оставить эту главу в прошлом. «Я не хочу тратить ваше время на прошлое, давайте поговорим о будущем», — в один из моментов подчеркнул Зеленский.

Один из самых символических моментов во время визита Блинкена был утром, 6 мая, когда он отдал дань уважения павшим за Украину возле Стены памяти, которая находится вдоль внешнего периметра Михайловского златоверхого собора в Киеве. На этой мемориальной стене — портреты солдат и сотрудников службы безопасности, погибших в российско-украинской войне. С 2014 года это национальная святыня и место траура.

«Мы смогли отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая украинскую демократию, и очень, очень трогательно находиться у стены, видеть фотографии этих людей», — сказал Блинкен о своем визите к Стене памяти павших за Украину. «Монументы — мощная вещь, но я думаю, что этот особенно важен, потому что на этих фотографиях вы видите каждую жизнь, и вы думаете о матерях и отцах, сестрах и братьях, детях, которые потеряли своих близких, потому что они защищали Украину. И это очень, очень, очень мощно».

Слова Блинкена, похоже, найдут отклик у украинской аудитории, травмированной более чем семилетней войной и разочарованной ощущаемым отсутствием международного понимания тех жертв, которые продолжает приносить страна. Его заявления в Киеве также громко и четко услышат в Москве, и они существенно ослабят любые давние надежды на то, что США могут быть готовы ослабить свою поддержку Украине. В преддверии запланированной на лето 2021 года встречи на высшем уровне между президентами Байденом и Путиным это, возможно, было самым важным посланием из всех.

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