Взрыв у школы для девочек в Кабуле: погибли не менее 25 человек 8.05.2021, 21:02

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Фото: ЕРА

Взрыв прогремел, когда учащиеся покидали здание школы.

По меньшей мере 25 человек погибли в субботу при взрыве рядом со зданием школы в афганской столице. Десятки человек ранены, сообщают местные власти. Взрыв прогремел, когда учащиеся покидали здание школы, сообщают корреспонденты Би-би-си. На фотографиях, размещенных в соцсетях, видны школьные портфели, лежащие на улице.

Большинство пострадавших - девочки, сообщила представитель министерства образования.

Дашт-э-Барчи - район на западе Кабула, в основном населенный шиитами-хазарейцами. Ранее это район часто становился объектом нападений суннитских исламистских боевиков.

Около года назад нападение было совершено на местную больницу, в результате погибли 24 человека, среди которых - женщины, дети и младенцы.

Фото: ЕРА

На кого конкретно было нацелено субботнее нападение, пока достоверно не ясно.

По сообщениям из Кабула, город в это время был оживлен: люди отправились за покупками, он готовились отмечать на следующей неделе мусульманский праздник разговения Ид аль-Фитр.

Миссия ЕС в Кабуле опубликовала в "Твиттере" заявление, в котором говорится, что нападение на учеников школы для девочек - это нападение на будущее Афганистана.

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