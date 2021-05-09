Чехия будет требовать от России возмещения ущерба за взрывы на складах во Врбетице 2 9.05.2021, 12:53

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Озвучена сумма компенсации.

Международное право дает Чехии основания для того, чтобы требовать от России возмещения за убытки, причиненные взрывом боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Как сообщает Чешское телевидение 24, министр озвучила сумму компенсаций в один миллиард крон (около 47,5 млн долларов).

«Как самый доступный кажется путь международного возмещения, в соответствии с международным правом, потому что если бы мы шли путем возмещения убытков в пределах уголовного производства, то это было бы очень долго», — отметила она.

Как отметил Радим Голиш, глава администрации Злинского края, в состав которого входит Врбетице, эта сумма еще не окончательная, дополнительные требования могут поступить из региона, который пострадал от взрыва.

По его мнению, в возмещении нужно учитывать причиненный психологический ущерб жителям, потерю возможности использования имущества или компенсацию за повреждение имущества.

«Конечно, мы принимаем во внимание и возможное уничтожение других, еще не обнаруженных боеприпасов», — заявил Радим Голиш.

Со своей стороны, Министерство иностранных дел Чехии на основе указаний правительства готовит дипломатическую ноту. Как сообщают чешские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Якуб Кулханек.

Чехия обвиняет Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, что стало причиной гибели двух чешских граждан.

Шестилетняя операция по ликвидации последствий трагедии была названа самой большой, самой длительной и дорогой в новейшей истории Чешской Республики. В ней приняли участие тысячи пожарных, полицейских и спасателей, стоимость работ превысила один млрд крон.

В связи с этим 17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, связанных с российскими спецслужбами.

Также полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов и пробыли там пять дней до первого взрыва во Врбетице.

Они же, по данным британских спецслужб, причастны к отравлению боевым ядом Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Журналисты-расследователи с Bellingcat выяснили, что «Петров» и «Боширов» являются работниками подразделения № 29155 ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

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