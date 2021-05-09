Польша объявила о старте вакцинации от COVID-19 для молодых людей 9.05.2021, 17:33

Около 3,5 миллиона поляков уже полностью завершили процесс вакцинации.

В Польше первую дозу вакцины от коронавируса получили более 10 млн человек, власть страны уже объявили о старте вакцинации для молодежи, передает «Польское радио».

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что первую дозу прививки от COVID-19 уже получили более 10 млн человек. Около 3,5 миллиона людей уже полностью завершили процесс вакцинации.

Власть Польши сообщила, что начиная с воскресенья записаться в очередь на вакцинацию смогут молодые люди, родившиеся в 2000, 2001, 2002 и 2003 годах.

В Польше до конца года планируют выдать «направления» на получение прививки от ковида всем, кому еще нет 18 лет.

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