Белорусы собрали на восстановления будславского костела собрали $280 тысяч 2 10.06.2021, 8:18

1,776

Сила солидарности.

На восстановление пострадавшего от пожара Мариинского костела в Будславе к вечеру 9 июня собрано 705 836 рублей или 279 518 долларов, свидетельствуют данные на приходском сайте.

Телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный в приходе для координации желающих помочь в ликвидации последствий происшествия, сообщает, что последние несколько дней над сводами костела монтировали временную кровлю. В ближайшее время будут проводиться работы по укреплению купола.

Пожар в национальном санктуарии произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

Костел в Беларуси также ведет переговоры с различными конференциями католических епископов по всему миру и костельными благотворительными организациями, чтобы получить финансовую помощь на восстановление святыни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».