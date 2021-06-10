Европарламент призывает ЕС приостановить участие Беларуси во всех международных соревнованиях 7 10.06.2021, 13:06

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фото: picture alliance

Голосование по резолюции пройдет уже сегодня.

Европарламент призывает Совет ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска. В проекте резолюции на официальном сайте организации идет речь и о спорте, пишет "Прессбол".

15-м пунктом евродепутаты выступили за приостановку членства Беларуси в международных спортивных федерациях, включая МОК, и приостановку выступлений сборной страны на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх в Токио, чемпионатах мира и Европы, включая международные клубные турниры.

Также они высказались за лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав "независимому телеканалу "Белсат".

Голосование по резолюции будет 10 июня. Сами по себе резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер, но из практики они обычно являются руководством к действию для Совета ЕС.

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