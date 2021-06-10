Байден анонсировал план вакцинации для всего мира 1 10.06.2021, 14:42

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Об этом президент США заявил перед поездкой в Европу.

Президент США Джо Байден заявил, что объявит план вакцинации для всего мира. Это произошло перед отправкой главы Белого дома в его первую зарубежную поездку в Европу на посту президента.

Об этом сообщает rbc.ua.

"У меня есть он (план вакцинации для мира - ред.), и я объявлю о нем", - сказал Байден журналистам перед тем, как сесть на борт самолета Air Force One.

В рамках европейской поездки 16 июня в Женеве президент США Джо Байден встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

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