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Израиль стал первой страной, запретившей торговлю натуральным мехом

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  • 10.06.2021, 16:37
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Израиль стал первой страной, запретившей торговлю натуральным мехом

Власти рассчитывают сделать отрасль моды более дружелюбной к окружающей среде.

Власти Израиля запретили торговлю натуральным мехом. Эта отрасль является причиной гибели сотен тысяч животных по всему миру и приводит к «неописуемым страданиям», заявила министр экологии Гила Гамлиэль в среду, 9 июня, после подписания соответствующего указа. Решение сделает израильский рынок модной одежды более дружелюбной к окружающей среде, отметила она, сообщает dw.com.

Прежние попытки встречали отпор со стороны израильских политических сил с религиозной повесткой. Запрет вступит в силу через 6 месяцев и не распространяется на научные, образовательные и религиозные нужды.

Израиль стал первым в мире государством, решившимся на этот шаг. Однако аналогичные запреты действуют в некоторых странах на региональном уровне - в том числе в американском штате Калифорния и бразильском штате Сан-Паулу.

Защитники животных ликуют

Международная организация по защите животных PETA назвала указ «исторической победой». Позиция властей защитит бесчисленное множество лисиц, норок, кроликов и других животных, уверены активисты.

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