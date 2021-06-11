New Balance представил подставку для пива в виде кроссовка 5 11.06.2021, 10:24

1,436

В «обувь» можно поставить бутылку алкогольного напитка, чтобы сохранить его холодным в жаркий день.

Производство алкогольных напитков (особенно, пива) — очень конкурентный бизнес. Поэтому производителям постоянно приходится рекламироваться самыми разными способами. Так, например, Bud Light не так давно выпустил игровую консоль в виде ящика с пивом, в который также можно поставить охлаждаться пару баночек. Релиз привлек много внимания и, скорее всего, повысил известность бренда, пишет «Популярная механика».

Посмотрев на успех конкурентов, компания Miller Lite решила тоже сделать что-то экстраординарное. И провела коллаборацию с брендом спортивной обуви New Balance. «Цилиндрический кроссовок» из новой коллекции получил название Shoezie, и был сделан на основе модели New Balance 624 Trainer.

К сожалению (или к счастью), ограниченная партия аксессуаров будет доступна только в США, и только после одобрения заявки, которую нужно оставить на сайте. Релиз новинки приурочен ко Дню отца и назначен на 20 июня. Сообщается, что такая подставка поможет остудить алкогольный напиток в жаркие дни, но непонятно, как реализована эта возможность.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».