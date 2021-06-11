Археологи обнаружили неизвестную часть Великой Китайской стены 2 11.06.2021, 10:52

1,454

Во время раскопок ученые обнаружили два двора.

Великая Китайская стена — обширный бастион, воздвигнутый в Древнем Китае, один из крупнейших когда-либо реализованных строительных проектов. На самом деле, это фортификационное сооружение, цель которого — защита от монгольских набегов, состоит из множества стен. Большинство параллельны друг другу и построены примерно за два тысячелетия в Северном Китае и Южной Монголии. Самая обширная и хорошо сохранившаяся стена относится к эпохе династии Мин (1368–1644 годы) — именно она имеет длину почти в девять тысяч километров, сообщает naked-science.ru.

Стена проходит по гребням холмов и гор, змеей пересекая китайскую сельскую местность. Около четверти ее длины — исключительно естественные преграды вроде рек и хребтов, остальные 70 процентов — построенная людьми стена, а некоторые участки представляют собой канавы или рвы. Хотя длинные участки стены сейчас лежат в руинах или полностью утрачены, это все еще одно из величайших сооружений на Земле.

Хотя стену построили много веков назад, ее изучение не прекращается до сих пор. Несколько дней назад государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на археологов сообщило, что в уезде Цзинбянь города Юйлинь провинции Шэньси на северо-западе КНР нашли руины замка Цинпинбао, который был частью Великой Китайской стены во времена династии Мин.

Так, во время раскопок ученые обнаружили два двора. Первый располагался у южной стороны замка и был относительно небольшим: 60 метров в длину и 25 метров в ширину. Его стены, дома и кирпичные полы хорошо сохранились. Там же нашли 30 глиняных статуй и каменную плиту: согласно надписи на табличке, в этом месте находился храм под названием Дворец Сяньин. Во втором дворе покоились руины более крупного здания, восточнее Дворца Сяньин.

Цинпинбао находится примерно в десяти километрах от главной части Великой Китайской стены и сохранил узоры и стиль, характерные для эпохи династии Мин, с правлением которой связан значительный период многовековой китайской истории.

По информации СМИ, руины замки раскопали случайно: в прошлом году из этого места начали вывозить землю из-за строительства дороги. Увы, никаких других подробностей находки Синьхуа не предлагает — во всяком случае, пока что.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».