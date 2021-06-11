Где открыть счет, если не в белорусском банке 2 11.06.2021, 13:48

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Белорусы ищут альтернативы для оплаты счетов, получения заработных плат и хранения депозитов.

Белорусы ищут альтернативы для оплаты счетов, получения заработных плат и хранения депозитов, сообщает myfin.by Какие электронные счета можно открыть в Беларуси и насколько они выгоднее банковских?

Первые звоночки о том, что белорусы стали терять доверие к банкам, Нацбанк фиксировал еще в 2019 году. С того момента, в зависимости от роста курса доллара и увеличения инфляции, количество депозитов в банках постоянно «скачет».

Но где, если не в банке, открывать счет? И как, если не банковской картой, проводить оплаты, получать зарплату, переводить деньги? Редакция изучили популярные цифровые платежные системы, и оценили, так ли безопасно и выгодно ими пользоваться. Отметим, что в статье мы говорим об электронных счетах не для накоплений (как правило, в них нет процентных ставок на накопления), а для оплаты, переводов и получения денег.

Финтех-сервис Revolut

Официально Revolut не работает в Беларуси и соседней России. Но технически открыть счет можно. Для этого нужно:

Иметь официального работодателя на территории, где Revolut легален.

Визу типа D этой страны

Номер телефона с ее кодом.

Например, у вас есть работодатель в Польше, а еще Карта Поляка с визой или просто рабочая виза ― тогда на карту Revolut можно получать зачисления.

Если все условия соблюдены, вы сможете даже заказать пластиковую карту Revolut с доставкой в Беларусь, это займет около недели. Выводить деньги на белорусские карты нельзя, но есть возможность открыть карту Curve, прикрепить к ней белорусскую карту и так проводить транзакцию. Снимать наличные можно в любом банке, в странах, где Revolut легален (в Беларуси сервис официально не доступен). За 200 евро в месяц комиссию не возьмут, а за сумму свыше будут считать 2% с каждого снятия.

Главное преимущество Revolut ― внутри системы валютный обмен происходит без комиссии. А еще можно тратить деньги на Upwork (сервисе, где можно разместить заказ для удаленных сотрудников), Аmazon и других зарубежных маркетплейсах (только тратить, пополнять нельзя).

Но будьте осторожны с Revolut: он сохраняет за собой право блокировать счета, и такие ситуации уже были.

Платежная система Payoneer

Payoneer продвигают как систему международных переводов для фрилансеров. Компания авторизована Центральным банком Ирландии и позволяет хранить деньги на виртуальном счете, оплачивать покупки на маркетплейсах и биржах, а еще снимать деньги через них.

Payoneer хорош, если вы совершаете много переводов с Upwork. С картой этой системы комиссия за снятие средств со счета фрилансера составляет $1 (для сравнения, банковский перевод съедает $30!).

Дебетовая карта обойдется недешево (относительно тарифов отечественных банков и электронных счетов), а каждое действие будет сопровождаться комиссиями из-за конвертации, платежной системы и банка. Доставка ее в Беларусь занимает примерно 2 недели. Картой Payoneer можно расплачиваться в белорусских магазинах, но т.к. счет нельзя вести в белорусских рублях, при конвертации потеряете дополнительно 3,5% от суммы. Кстати, стоимость обслуживания счета в год $29,95, независимо от того, проводите ли вы транзакции и оформили ли карту.

С дебетовой карты снимать средства можно в любом банкомате. За каждый вывод средств Payoneer забирает $3,15 + комиссию банка. Лучше всего снимать именно доллары, чтобы не потерять деньги еще и на конвертации. Есть еще вариант выводить евро и доллары на банковский счет – тут фиксированная комиссия за каждую транзакцию и составляет $15.

При регистрации в сервисе от вас потребуют фото документов (паспорт, водительские права) и данные карты любого белорусского банка со счетом в USD или EURO. Последнее нужно для идентификации личности, проводить переводы между Payoneer и этой картой не обязательно, но можно.

Правда, однажды Payoneer попал в финансовый скандал. В 2020 году виртуальные и физические карты многих пользователей были заблокированы, доступ к счетам был открыт. Проблема была в Wirecard (операторе платежей и финансовых услуг), которые выпускали карты для платформы и внезапно не досчитались 1,9 млрд евро. Возможно, это стало причиной блокировки системы в России в мае 2020 года. Так или иначе, сейчас Payoneer в строю.

Кошелек Qiwi

Qiwi недавно стал доступен в Беларуси. Зарегистрировать его можно в мобильном приложении или на сайте, а вот чтобы использовать для получения платежей и вывода средств, нужно пройти идентификацию – подтвердить паспортные данные. Это можно сделать в мобильном приложении банка «Решение» (стоимость услуги 18 рублей) или в отделении этого банка (за 20 рублей).

В приложении можно выпустить виртуальная карту Qiwi. Ей можно оплачивать услуги 250+ белорусских поставщиков.

Выводить деньги можно:

Через ЕРИП без комиссии

На карты Белкарт с комиссией 2,99%, но не менее 2,49 BYN

Переводом на карту Visa / Masterсard по номеру с комиссией 2% + 100 RUB.

Пластиковую карту открыть не получится, но зато можно привязать свою виртуальную к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay и так оплачивать покупки. Но в этом случае будьте готовы к сюрпризам конвертации по курсу ЦБ РФ на дату операции +4,25%.

Таким же способом можно вывести наличные в банкоматах со значком бесконтактных платежей (подходят только банкоматы ОАО «Белгазпромбанк»). Выдача наличных также с комиссией ― 2% + 50 российских рублей за каждую операцию.

Пару слов о безопасности Qiwi. По данным на 2019 год, за 10 лет система заблокировала счетов на 900 млн рос. рублей. Блокировку включают в случае, если менеджеры фиксируют подозрительную активность. Чтобы защитить свой аккаунт от взломов и не давать поводов для сомнений поддержке, можно повысить уровень безопасности кошелька.

Кошелек ЮMoney

ЮMoney, или в прошлом Яндекс.Деньги, можно оформить в приложении, но для оплаты услуг, пополнения и вывода денег тоже понадобится верификация. Завершить регистрацию можно онлайн за 10 рублей в приложении Сбербанк Онлайн (способ подходит держателям карт любого белорусского банка).

Верифицироваться можно еще и в отделении БПС-Сбербанка за 30 рублей, через агента и по почте. Понадобится паспорт, нотариально заверенная копия (если нет белорусского паспорта), номер кошелька ЮMoney, телефон и электронная почта.

ЮMoney предлагает два типа карты: виртуальную и пластиковую. Первая бесплатная, ее можно подключить в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Кошелёк Pay или Mi Smart Band 4 NFC и таким образом платить в магазинах и сервисах. Вторая стоит около 7 рублей за 3 года обслуживания, снятие без комиссии в терминалах до 300 рублей. Если хотите заменить картой ЮMoney карту белорусского банка, – нужно заказывать пластик по почте. Кстати, в приложении можно открывать валютные счета, доступен и белорусский рубль.

Пополнить счет можно с карт Visa и MasterCard, через терминалы PayNet, в «Сбербанк Онлайн», с других электронных кошельков. Выводить деньги можно также через привязанную карту, обналичивать в банкоматах, переводить можно через банковскую карту или счёт, в кошельки WebMoney или Qiwi.

О том, как повысить безопасность кошелька, можно прочитать здесь. Это снизит шансы на блокировку из-за подозрительных действий. Кстати, за долгое отсутствие в кошельке ваш счет тоже может быть заморожен.

Элекронный кошелек WebMoney

Пройти первый этап регистрации можно в приложении – понадобится номер телефона и электронная почта. Это откроет доступ к первому уровню возможностей системы, тут их называют аттестатами. С ним, к сожалению, практически ничего не доступно, поэтому придется оформить хотя бы Формальный уровень, но лучше всего Начальный.

Для последнего понадобится загрузить 2 страницы паспорта на сайте, подать заявку на passport.webmoney.ru и вместе с копиями документа и записанным WMID (его выдают на первом этапе регистрации) отправиться в отделение Технобанка. За регистрацию берут 30 рублей, а еще на месте нужно будет заполнить заявление.

В WebMoney вы можете создавать несколько кошельков внутри одного под каждую валюту, она тут имеет свое название:

WMZ – кошелек американского доллара

WMB – кошелек белорусского рубля

WME — кошелек для хранения и обмена денег в евро.

Внутри них можно делать конвертацию (по не самому выгодному курсу).

Важно: пополнить счет можно только на WMB-кошелек.

Можно переводить деньги на карту или выводить с комиссией от 2% в отделениях банка и терминалах банков.

Пополнить кошелек можно через ЕРИП, ВМ-карту (продается в филиалах Технобанка), банковским переводом, через E-Pay с карт Visa и MasterCard. Вывод открыт на банковский счет, карту банка или на карту ВМ с комиссиями 2% в отделениях Технобанка и 4% в других банках. По всем операциям есть лимит, но его можно уточнить только в настройках своего кошелька. WebMoney можно оплачивать покупки, мобильную связь, ЖКХ.

Массовые блокировки счетов WebMoney ― не частая история, если не считать запрета на государственном уровне в Украине. Но это не значит, что мошенникам до ваших кошельков здесь не добраться.

Криптокошелек Blockchain.com

Если работать с электронными кошельками вам не удобно, можно подключить криптокошелек. Самый популярный и надежный на рынке – Blockchain.com. Регистрация на нем займет до 20 минут. Понадобится указать адрес электронной почты и придумать надежный пароль. Для большей надежности стоит подключить для входа двухфакторную аутентификацию через номер телефона или генератор кодов Google Authenticator.

Кстати, Blockchain.com не хранит пароли. Так что, если вдруг забудете его и проверочную фразу, потеряете доступ к средствам. Такая политика криптосервиса защищает от кражи паролей мошенниками.

Этих данных хватит, что получить зачисления. Если хотите обменивать крипту по курсу и покупать ее – привяжите паспортные данные. Для полной верификации не нужно платить и ездить в отделения банков.

Криптой можно оплачивать покупки (там, где ее принимают) или переводить в нее сбережения и таким образом иметь возможность в перспективы заработать на курсе.

Выводить можно на карту VISA, Mastercard от любого банка, банковским переводом или на карты электронных кошельков. Но не спешите все проводить на одной платформе. Несмотря на то, что у Blockchain.com есть собственный обменник, нужно просматривать лучшее предложение по конвертации на bestchange.ru. Данные там обновляются примерно каждую минуту.

Безопасность blockchain.com гарантирует система шифрования, но от взлома он тоже не защищен. В таких ситуациях важно не соглашаться на обещания других мошенников «спасти счет» – кроме самой платформы, решить проблему никто не сможет.

Так ли выгодно переходить на «платежки» ― мнение юриста

Роман Шпаковский, адвокат, партнер Legaltax, специалист по международному налогообложению.

― Пользоваться любыми электронными кошельками и деньгами гражданин Беларуси может абсолютно законно, рассчитываться ими за любые услуги и товары. Не могу рекомендовать указанные сервисы для хранения денег ― только для расчетов. «Платежки» тоже обслуживаются у банков, у юристов их надежность вызывает сомнения, они регулярно банкротятся и/или замораживают операции. Известны случаи, когда Payoneer заблокировал счет из-за смены страны, а Qiwi в одностороннем порядке расторгнул договор.

Разумеется, не нужно забывать про налоговые обязательства ― если вы налоговый резидент Беларуси, заплатить налоги (или хотя бы отчитаться) нужно за весь свой доход (а лучше за любые поступления на счет не с другого своего счета). В случае любых сомнений лучше обратится к налоговому консультанту или адвокату.

Мое мнение: счета в классических банках (с распределением страновых рисков), крипта и сегрегированные счета у лицензированных брокеров (для ценных бумаг) ― относительно надежные инструменты. Также не нужно забывать, что можно открыть банковский счет в зарубежном банке и выпустить к нему международную карточку.

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