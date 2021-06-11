Как сторож из Барановичей превратил старую «Волгу» в машину-огонь 11 11.06.2021, 14:45

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Фото: Диана КОСЯКИНА

Процесс занял 10 лет.

Горожанин Юрий Королько всю жизнь мечтал купить старую советскую машину и отреставрировать ее своими руками. И мечта осуществилась: он превратил скучную потрепанную «Волгу» в яркий автомобиль, приковывающий взгляды. Автовладелец рассказал Intex-press, во сколько обошлась реставрация, с какими сложностями он столкнулся и как на его машину реагируют жители нашего города, сообщает intex-press.by.

Юрию Королько 43 года. Его работа напрямую не связана с машинами, но с юных лет мужчина болеет ретроавтомобилями. Его мечтой было вдохнуть жизнь хотя бы в одну старую машину. Поначалу мужчина присматривался к «Победам», но такие авто стоили слишком дорого. Поэтому в итоге он купил «Волгу» – ГАЗ-21 1969 выпуска.

– Волгу я купил в Барановичах за 300 долларов. Сейчас это небольшие деньги, но на то время это было как теперь 1000–1500 долларов, – рассказывает владелец автомобиля. – Выглядела она, грубо говоря, страшненькой, потрепанной жизнью, как и 90% автомобилей ее возраста. Но главное – была на ходу.

Юрий говорит, что с самого начала представлял, каким хочет видеть свой автомобиль после реставрации.

– У меня в голове была картинка, и я четко ей следовал. Сразу расписал, что мне для этого нужно сделать, и приступил к работе, – вспоминает мужчина. – Я знал, что она будет очень красивой и впоследствии будет привлекать к себе внимание абсолютно каждого человека. Но мои друзья и знакомые, все, кто видел первоначальное состояние машины, либо прямо мне говорили, что ничего не получится, либо тактично молчали, но на их лицах было все написано.

Проект на 10 лет

Сложностей с поиском запчастей для восстановления автомобиля у Юрия не возникло: кроме него он купил еще две старенькие «Волги» – «донора». Причем, рассказывает горожанин, человек, который их ему продал, также пытался восстанавливать «Волгу», но в итоге сдался.

Юрию реставрация машины тоже далась нелегко: процесс занял 10 лет и потребовал серьезных материальных вложений.

– Я понимал, что, если хочу быстро сделать машину такой, какой я ее вижу, на это необходимо много денег и свободного времени. А у меня не было ни того ни другого, – вспоминает мужчина. – Поэтому решил: пусть эта работа будет продвигаться спокойно, мне в удовольствие и без лишней нервотрепки, но я дойду до конца и реализую задуманное.

Поначалу, говорит Юрий, все, что вкладывалось в автомобиль, он фиксировал в своем блокноте. Но когда сумма приблизилась к $5000, мужчина перестал это делать, «чтобы не расстраиваться».

– Когда знаешь, сколько вложено в машину, то начинают возникать мысли, мол, лучше бы себе какую иномарку купил и не парился, – говорит Юрий. – Из того, что в ней было родное, сохранилось немного: пару кузовных элементов, а под капотом только реле поворотов. Все остальное пришлось менять: ставить другой мотор, перекладывать проводку, менять салон, аудиосистему.

«У всех был шок, никто не мог поверить»

Результатом своей десятилетней работы хозяин авто остался доволен, хоть еще много чего в ней нужно «довести до ума».

Когда друзья и знакомые увидели машину, по словам Юрия, «у всех был шок, никто не мог поверить», что из старенькой «Волги» можно было сделать такой яркий автомобиль.

– Но ничто не сравнится с реакцией людей, когда я начал ездить на своей «Волге» по Барановичам. Это было нечто! Я понимал, что она будет привлекать внимание, но не настолько. Город просто взорвался! – делится своими эмоциями мужчина. – Все водители сигналили и моргали фарами, прохожие заглядывались, улыбались. А где бы я ни остановился, ко мне постоянно подходили люди: кто-то интересовался машиной, кто-то просил разрешения сфотографироваться с ней рядом.

«Предлагали продать за 8,5 тысячи долларов»

Юрий катается на «Волге» уже четвертый сезон, но выезжает на ней в город не часто, так как машина много «ест»: расход топлива – 15 литров на 100 километров. Поэтому на каждый день у него есть другая машина, обычная иномарка. Расставаться с «Волгой» Юрий не планирует, хотя предложения о продаже уже поступали.

– Недавно мне предлагали продать машину за 8,5 тысячи долларов. Но когда я вспоминаю, сколько в нее вложил денег и сил, это даже как-то обидно и смешно звучит, – говорит Юрий. – «Волга» была отреставрирована не для продажи, а для себя, для души.

Поэтому в планах у Юрия – участвовать со своей машиной в различных автовыставках, а также «сохранять свою ласточку» и улучшать то, что уже сделано. Он считает, что хотя современные авто более комфортные и превосходят «Волгу» по техническим характеристикам, внешне она сильно выделяется на их фоне.

– С каждым годом «Волга» должна только хорошеть, а не стареть. Моя задача на данный момент – сделать так, чтобы она и через 30 лет была в таком же отличном состоянии и даже лучше, чем сейчас. Может, детям моя машина и не понадобится, но мне она будет служить и приносить удовольствие еще очень долго.

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