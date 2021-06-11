Украина намерена играть на Евро 2020 в форме с надписью «Героям слава!»7
- 11.06.2021, 15:26
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Лозунг «Героям слава» сделали в Украине официальным футбольным символом.
Сборная Украины намерена играть на Евро 2020 в форме с надписью "Героям слава!". Об этом 11 июня во время пресс-конференции, которую в YouTube транслировала Украинская ассоциация футбола, заявил пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский, передает gordonua.com.
"У нас есть наш новый комплект формы, он полностью подтвержден УЕФА. Все элементы футболки подтверждены УЕФА – все до последнего предложения. Президент УАФ сейчас находится на переговорах с представителями УЕФА и пытается уладить последние детали", – сказал Гливинский.
Он также попросил присутствующих журналистов по ходу пресс-конференции больше не поднимать этот вопрос.
Первый матч на Евро 2020 украинцы проведут 13 июня против сборной Нидерландов. Начало поединка – 22.00.