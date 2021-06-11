Когда и почему Меркель посетит Белый дом 11.06.2021, 16:17

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Ангела Меркель

США подтвердили дату официального визита.

15 июля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пишет сайт comments.ua

В администрации президента США рассказали, что в ходе визита Джо Байден и Ангела Меркель обсудят сотрудничество по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, а также изменения климата, содействие экономическому процветанию и международной безопасности.

Отметим, что некоторые немецкие СМИ считают, что настоящей целью Меркель во время поездки в США будет обсуждение и решение споров вокруг российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, что на вопрос от журналистов: «Считаете ли вы Путина убийцей?», — Ангела Меркель так и не дала конкретного ответа.Политик заверила, что вместе с большинством западных политиков выступает с ярой критикой многих действий российского президента. Больше того — она не стесняется критиковать Путина и при личном общении с ним.

По мнению канцлера, в России часто наблюдается нарушение различных прав и свобод человека. Сама Меркель лично поднимала в беседах с Путиным тему политического преследования оппозиционера Алексея Навального. Однако это, по ее словам, лишь одно из неприемлемых для нее решений, одобренных Путиным и его правительством.

Также 8 апреля состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель. Так, во время этой беседы с президентом РФ канцлер Германии потребовала, чтобы Россия прекратила недавнее наращивание военной мощи в районе востока Украины.

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