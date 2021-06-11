Правительство РФ готовит «заморозку» цен на бензин 1 11.06.2021, 22:05

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Фото: РИА Новости

Цены на топливо взлетели с двузначной скоростью в опте, а в рознице растут в 1,5 раза быстрее инфляции.

Российские власти готовят пакет радикальных мер, чтобы охладить внутренний рынок бензина, где цены взлетели с двузначной скоростью в опте, а в рознице растут в 1,5 раза быстрее инфляции, пишет finanz.ru.

Курирующий энергетику вице-премьер Александр Новак в пятницу вечером провел совещание по топливному рынку, где обсуждалась возможность заключения соглашений с нефтяными компании по аналогии с 2018 годом, рассказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

В ноябре 2018 года правительство, напомним, фактически заморозило цены, запретив нефтяным компании и НПЗ продавать бензин и дизтопливо по ценам, превышающим уровень прошлого года более чем на 3%.

В качестве компенсации нефтяники получили демпфирующий механизм - бюджет должен был доплачивать им разницу между экспортными ценами и внутренними, покрывая недополученную прибыль за то, что бензин дешево продается в России, а не дорого - за рубеж. Этот механизм работает и сейчас: к примеру, в марте нефтяники получили 16,6 млрд рублей из бюджета по демферу и еще 46,9 млрд через обратный акциз. Но удержать топливную инфляцию, которая зашита в стоимость всех товаров и услуг, не удается.

За полгода биржевые цены на Аи-92 подскочили на 20,8%, а на Аи-95 - на 27,5%, в то время как розничные выросли только на 6% и 7% соответственно (по оценке РТС).

«Весь розничный бизнес на топливном рынке, не важно - независимый он или интегрированный, находится в убытках. Необходимы меры для снижения оптовых цен. Совещание было посвящено этому вопросу», - рассказал Аркуша.

В пресс-служба правительства подтвердили, что Новак поручил проработать механизмы «многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня цен».

Причем «заморозка» предполагается как для оптового, так и для розничного рынка.

Кроме того, рассматривается возможность полного запрета на экспорт бензина. Более мягкая мера - увеличение норматива продаж топлива на бирже, который сейчас составляет 11%.

По мнению РТС, приближающийся период отпусков приведет к еще еще большему росту спроса на бензин (от 10% до 20%), и если не принять срочные меры, цены продолжат расти и возникнет угроза дефицита.

По данным Росстата, с 31 мая по 6 июня 2021 средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 45,2 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 13 коп. - до 48,88 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 19 коп. - до 55,63 руб. за литр.

С начала года Аи-92 стал дороже на 1,74 рубля, Аи-95 - на 1,64 рубля, Аи-98 - на 1,73 рубля.

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