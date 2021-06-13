Ученые назвали самые полезные для сердца продукты 1 13.06.2021, 19:26

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Список продуктов составили ученые Британской диетической ассоциации.

Ученые Британской диетической ассоциации (BDA) назвали пять продуктов, которые благоприятно воздействуют на работу сердца, а также способны положительно влиять на уровень холестерина в организме. Перечень опубликован в газете Sunday Express.

Так, специалисты отдали свое предпочтение цельнозерновым продуктам — коричневому рису, макаронам из цельнозерновой муки, овсяной каше, ржаному хлебу и лебеде. Ученые уточнили, что подобная еда, включенная в рацион питания, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%.

Тогда как снизить уровень плохого холестерина на 5% смогут бобовые, для этого достаточно употреблять 130 г в день. При этом бобовые также богаты клетчаткой, и при переваривании они превращаются в своеобразный «гель», связывающийся с холестерином. Такой «гель» также снижает его усвоение организмом.

Помимо этого, ученые рекомендовали употреблять в пищу для работы сердца фрукты и овощи. Специалисты уточнили, что эти продукты содержат калий, способствующий контролю за кровяным давлением.

При этом рыба, которую также советуют эксперты, содержит жирные кислоты, воздействующие на укрепление сердца. В рыбе также много калия, витаминов B6 и B12. Ученые отметили, что четыре порции рыбы в неделю снижают риск сердечного приступа на 21%.

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